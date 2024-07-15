https://uz.sputniknews.ru/20240715/mirziyoyev-premer-ministr-malayziya-telefonnyy-razgovor-44810258.html
Мирзиёев созвонился с премьером Малайзии — что обсудили
Мирзиёев созвонился с премьером Малайзии — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества.
2024-07-15T14:01+0500
2024-07-15T14:01+0500
2024-07-15T14:12+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
премьер-министр
малайзия
телефонный разговор
политика
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Малайзийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправокСтороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае этого года. Лидеры двух стран с удовлетворением отметили заметную активизацию межпарламентских, межправительственных, деловых контактов. В малайзийском Путраджае 29 мая плодотворно прошло первое заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также создан Узбекско-Малайзийский деловой совет. В Узбекистане могут появиться малайзийские ювелирные магазины – подробностиРечь шла о реализации совместных программ гуманитарного обмена и паломнического туризма, актуальных вопросах международной и региональной повестки, а также графике предстоящих мероприятий на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html
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шавкат мирзиёев премьер-министр малайзия телефонный разговор сотрудничество
шавкат мирзиёев премьер-министр малайзия телефонный разговор сотрудничество
Мирзиёев созвонился с премьером Малайзии — что обсудили
14:01 15.07.2024 (обновлено: 14:12 15.07.2024)
В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае этого года.
Лидеры двух стран с удовлетворением отметили заметную активизацию межпарламентских, межправительственных, деловых контактов. В малайзийском Путраджае 29 мая плодотворно прошло первое заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также создан Узбекско-Малайзийский деловой совет.
"Отдельное внимание было уделено продвижению проектов кооперации ведущих компаний в промышленности, "зеленой" энергетике, нефтехимии, электротехнике и других отраслях", — говорится в сообщении.
Речь шла о реализации совместных программ гуманитарного обмена и паломнического туризма, актуальных вопросах международной и региональной повестки, а также графике предстоящих мероприятий на высшем уровне.