https://uz.sputniknews.ru/20240715/mirziyoyev-premer-ministr-malayziya-telefonnyy-razgovor-44810258.html

Мирзиёев созвонился с премьером Малайзии — что обсудили

Мирзиёев созвонился с премьером Малайзии — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества.

2024-07-15T14:01+0500

2024-07-15T14:01+0500

2024-07-15T14:12+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

премьер-министр

малайзия

телефонный разговор

политика

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Малайзийская компания намерена открыть в Узбекистане сеть автозаправокСтороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Малайзии в Узбекистан в мае этого года. Лидеры двух стран с удовлетворением отметили заметную активизацию межпарламентских, межправительственных, деловых контактов. В малайзийском Путраджае 29 мая плодотворно прошло первое заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также создан Узбекско-Малайзийский деловой совет. В Узбекистане могут появиться малайзийские ювелирные магазины – подробностиРечь шла о реализации совместных программ гуманитарного обмена и паломнического туризма, актуальных вопросах международной и региональной повестки, а также графике предстоящих мероприятий на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html

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