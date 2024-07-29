https://uz.sputniknews.ru/20240729/uzbekistan-poluchit-iz-rossii-metrologicheskoe-oborudovanie-44979754.html

Узбекистан получит из России метрологическое оборудование

Узбекистан получит из России метрологическое оборудование

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между техническими комитетами и РУз и РФ, а также внедрения российского опыта в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии

2024-07-29T16:46+0500

2024-07-29T16:46+0500

2024-07-29T16:47+0500

узбекистан

россия

оборудование

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию подписало с Росстандартом график поставок российского метрологического оборудования, сообщает пресс-служба Агентства. Директор Агентства Акмаль Джуманазаров и глава Росстандарта Антон Шалаев обсудили вопросы развития сотрудничества в ходе встречи в Москве.Узбекистан и Россия: новые шаги в стандартизации и метрологииРечь шла о проведении обучающих мероприятий для узбекских специалистов в государственных научных метрологических институтах Росстандарта и на базе лабораторий государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии". Говорили и о важности популяризации технических профессий данного направления среди молодежи двух стран. Для этого предложено провести открытые лекции по вопросам стандартизации, метрологии и управления качеством продукции для студентов филиалов российских вузов в Узбекистане. Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулированияПредметом обсуждения также стали перспективы взаимодействия в международных системах оценки соответствия Международной электротехнической комиссии. Напомним, что данное Соглашение подписали в мае текущего года в рамках госвизита Владимира Путина в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-metrologiya-44156720.html

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