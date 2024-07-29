https://uz.sputniknews.ru/20240729/uzbekistan-poluchit-iz-rossii-metrologicheskoe-oborudovanie-44979754.html
Узбекистан получит из России метрологическое оборудование
Узбекистан получит из России метрологическое оборудование
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между техническими комитетами и РУз и РФ, а также внедрения российского опыта в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии
2024-07-29T16:46+0500
2024-07-29T16:46+0500
2024-07-29T16:47+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию подписало с Росстандартом график поставок российского метрологического оборудования, сообщает пресс-служба Агентства. Директор Агентства Акмаль Джуманазаров и глава Росстандарта Антон Шалаев обсудили вопросы развития сотрудничества в ходе встречи в Москве.Узбекистан и Россия: новые шаги в стандартизации и метрологииРечь шла о проведении обучающих мероприятий для узбекских специалистов в государственных научных метрологических институтах Росстандарта и на базе лабораторий государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии". Говорили и о важности популяризации технических профессий данного направления среди молодежи двух стран. Для этого предложено провести открытые лекции по вопросам стандартизации, метрологии и управления качеством продукции для студентов филиалов российских вузов в Узбекистане. Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулированияПредметом обсуждения также стали перспективы взаимодействия в международных системах оценки соответствия Международной электротехнической комиссии. Напомним, что данное Соглашение подписали в мае текущего года в рамках госвизита Владимира Путина в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-metrologiya-44156720.html
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узбекистан россия сотрудничество метрология стандартизация
узбекистан россия сотрудничество метрология стандартизация
Узбекистан получит из России метрологическое оборудование
16:46 29.07.2024 (обновлено: 16:47 29.07.2024)
Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между техническими комитетами РУз и РФ, а также внедрения российского опыта в сфере технического регулирования, стандартизации и метрологии.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Узбекское агентство по техническому регулированию подписало с Росстандартом график поставок российского метрологического оборудования, сообщает
пресс-служба Агентства.
Директор Агентства Акмаль Джуманазаров и глава Росстандарта Антон Шалаев обсудили вопросы развития сотрудничества в ходе встречи в Москве.
Речь шла о проведении обучающих мероприятий для узбекских специалистов в государственных научных метрологических институтах Росстандарта и на базе лабораторий государственного предприятия "Узбекский национальный институт метрологии".
Говорили и о важности популяризации технических профессий данного направления среди молодежи двух стран. Для этого предложено провести открытые лекции по вопросам стандартизации, метрологии и управления качеством продукции для студентов филиалов российских вузов в Узбекистане.
Предметом обсуждения также стали перспективы взаимодействия в международных системах оценки соответствия Международной электротехнической комиссии.
"Визит делегации завершился подписанием плана-графика поставки эталонного оборудования Российской Федерации в Республику Узбекистан в целях реализации Межправительственного Соглашения между Правительством РФ и Правительством РУз об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии", — говорится в сообщении.
Напомним, что данное Соглашение подписали в мае текущего года в рамках госвизита Владимира Путина в Узбекистан.