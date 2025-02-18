https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-oformleniye-trudovoy-patent-rossiya-48003595.html
Узбекистан предложил центру миграции из Санкт-Петербурга оформлять ряд услуг в республике
Узбекистан предложил центру миграции из Санкт-Петербурга оформлять ряд услуг в республике
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили возможность организации в Едином центре документов часов приема граждан РУз
2025-02-18T13:20+0500
2025-02-18T13:20+0500
2025-02-18T13:20+0500
трудовая миграция
узбекистан
россия
санкт-петербург
сотрудничество
трудовой патент
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан предложил одному из центров миграции Санкт-Петербурга перенести оформление ряда услуг по получению трудового патента для граждан РУз, желающих работать в России, в республику, сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства РУз встретились в Северной столице РФ с заместителем директора Единого центра документов Олегом Сковпенем. В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУзНа сегодняшний день это учреждение является главным миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ежедневной пропускной способностью до 3 тыс. человек.Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видеоСтороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам в сфере миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-rossiya-podpisali-soglasheniya-o-privlechenii-trudovyx-migrantov-47880470.html
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узбекистан центр миграция санкт-петербург оформление услуги
узбекистан центр миграция санкт-петербург оформление услуги
Узбекистан предложил центру миграции из Санкт-Петербурга оформлять ряд услуг в республике
Стороны также обсудили возможность организации в Едином центре документов часов приема граждан РУз.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Узбекистан предложил одному из центров миграции Санкт-Петербурга перенести оформление ряда услуг по получению трудового патента для граждан РУз, желающих работать в России, в республику, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Генерального консульства РУз встретились в Северной столице РФ с заместителем директора Единого центра документов Олегом Сковпенем.
На сегодняшний день это учреждение является главным миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ежедневной пропускной способностью до 3 тыс. человек.
"Дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, в том числе возможности организации на территории центра часов приема граждан Узбекистана, перевода в нашу страну отдельных видов услуг по оформлению трудового патента", — говорится в сообщении.
Стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам в сфере миграции.