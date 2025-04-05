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https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-i-tyumenskaya-oblast-obsujdayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-48747456.html
Узбекистан и Тюменская область обсуждают сотрудничество в сфере трудовой миграции
Узбекистан и Тюменская область обсуждают сотрудничество в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Речь идет об улучшении условий для трудовых мигрантов, упрощении процедур получения разрешений на работу, организации учебного центра для предвыездного обучения мигрантов.
2025-04-05T18:35+0500
2025-04-05T18:35+0500
тюменская область
узбекистан
трудовые мигранты
сотрудничество
россия
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана обсуждены перспективы сотрудничества в сфере миграции с руководством Торгово-промышленной палаты Тюменской области РФ, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, состоялись переговоры с президентом Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой и генеральным директором Международного института дополнительного образования (МИДО) Владимиром Долгушиным.Встреча организована при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в целях обеспечения реализации Постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".В ходе встречи руководитель ТПП Тюменской области выразила готовность к привлечению граждан Узбекистана для временной работы в России в различных отраслях экономики, таких как строительство, нефтегазовый сервис, текстильное производство и другие.Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробностиУчастники встречи обсудили меры, направленные на улучшение условий трудовой миграции, включая упрощение процедур получения разрешений, организацию учебного центра для предвыездного обучения мигрантов.Особое внимание уделено возможности открытия филиала учебного МИДО в Узбекистане для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли и других сфер.Узбекистан и РФ совершенствуют процесс оргнабора и профобучения мигрантовВ ходе переговоров достигнуты договоренности о совместных мерах по организационному набору граждан Узбекистана на предприятия Тюменской, Иркутской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкой автономных округов. Согласовано открытие нового учебного центра для мигрантов.Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 годуСтороны договорились организовать видеоконференц-встречу между руководством ТПП Тюменской области и моноцентров в регионах Узбекистана для обсуждения вопросов профессиональной подготовки граждан Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-47918912.html
тюменская область
узбекистан
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миграция тюменская область узбекистан мид тпп мидо
миграция тюменская область узбекистан мид тпп мидо

Узбекистан и Тюменская область обсуждают сотрудничество в сфере трудовой миграции

18:35 05.04.2025
© РИА Новости / Павел ЛисицынТрудовые мигранты. Архивное фото
Трудовые мигранты. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Речь идет об улучшении условий для трудовых мигрантов, упрощении процедур получения разрешений на работу, открытии нового учебного центра для мигрантов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана обсуждены перспективы сотрудничества в сфере миграции с руководством Торгово-промышленной палаты Тюменской области РФ, сообщает ИА "Дунё".
По информации агентства, состоялись переговоры с президентом Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой и генеральным директором Международного института дополнительного образования (МИДО) Владимиром Долгушиным.
© ИА "Дунё"В МИД Узбекистана состоялись переговоры с президентом ТПП Тюменской области и гендиректором МИДО.
В МИД Узбекистана состоялись переговоры с президентом ТПП Тюменской области и гендиректором МИДО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2025
В МИД Узбекистана состоялись переговоры с президентом ТПП Тюменской области и гендиректором МИДО.
© ИА "Дунё"
Встреча организована при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в целях обеспечения реализации Постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".
В ходе встречи руководитель ТПП Тюменской области выразила готовность к привлечению граждан Узбекистана для временной работы в России в различных отраслях экономики, таких как строительство, нефтегазовый сервис, текстильное производство и другие.
Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности
Участники встречи обсудили меры, направленные на улучшение условий трудовой миграции, включая упрощение процедур получения разрешений, организацию учебного центра для предвыездного обучения мигрантов.
Особое внимание уделено возможности открытия филиала учебного МИДО в Узбекистане для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли и других сфер.
Узбекистан и РФ совершенствуют процесс оргнабора и профобучения мигрантов
В ходе переговоров достигнуты договоренности о совместных мерах по организационному набору граждан Узбекистана на предприятия Тюменской, Иркутской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкой автономных округов. Согласовано открытие нового учебного центра для мигрантов.
Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 году
Стороны договорились организовать видеоконференц-встречу между руководством ТПП Тюменской области и моноцентров в регионах Узбекистана для обсуждения вопросов профессиональной подготовки граждан Узбекистана.
Санкт-Петербург укрепляет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере трудовой миграции - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2025
Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение
11 февраля, 11:00
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