https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-i-tyumenskaya-oblast-obsujdayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-48747456.html

Узбекистан и Тюменская область обсуждают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Узбекистан и Тюменская область обсуждают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Речь идет об улучшении условий для трудовых мигрантов, упрощении процедур получения разрешений на работу, организации учебного центра для предвыездного обучения мигрантов.

2025-04-05T18:35+0500

2025-04-05T18:35+0500

2025-04-05T18:35+0500

тюменская область

узбекистан

трудовые мигранты

сотрудничество

россия

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана обсуждены перспективы сотрудничества в сфере миграции с руководством Торгово-промышленной палаты Тюменской области РФ, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, состоялись переговоры с президентом Торгово-промышленной палаты Ольгой Езикеевой и генеральным директором Международного института дополнительного образования (МИДО) Владимиром Долгушиным.Встреча организована при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в целях обеспечения реализации Постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".В ходе встречи руководитель ТПП Тюменской области выразила готовность к привлечению граждан Узбекистана для временной работы в России в различных отраслях экономики, таких как строительство, нефтегазовый сервис, текстильное производство и другие.Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробностиУчастники встречи обсудили меры, направленные на улучшение условий трудовой миграции, включая упрощение процедур получения разрешений, организацию учебного центра для предвыездного обучения мигрантов.Особое внимание уделено возможности открытия филиала учебного МИДО в Узбекистане для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли и других сфер.Узбекистан и РФ совершенствуют процесс оргнабора и профобучения мигрантовВ ходе переговоров достигнуты договоренности о совместных мерах по организационному набору граждан Узбекистана на предприятия Тюменской, Иркутской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкой автономных округов. Согласовано открытие нового учебного центра для мигрантов.Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 годуСтороны договорились организовать видеоконференц-встречу между руководством ТПП Тюменской области и моноцентров в регионах Узбекистана для обсуждения вопросов профессиональной подготовки граждан Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-47918912.html

тюменская область

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