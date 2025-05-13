https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekistanskiy-proekt-litsa-pobedy-vpechatleniya-otzyvy-49335927.html
Узбекистанский проект “Лица Победы”: первые впечатления и отзывы
Узбекистанский проект “Лица Победы”: первые впечатления и отзывы
Sputnik Узбекистан
Каждый из этих фильмов не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека
2025-05-13T17:30+0500
2025-05-13T17:30+0500
2025-05-13T17:52+0500
проект "лица победы"
общество
проект
узбекистан
победа
великая отечественная война
отзыв
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0d/49337701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_351d5568ffc948cff8daca23c136cc17.png
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Документальный цикл "Лица Победы" состоит из трех фильмов: о блокадниках — "Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады", фронтовиках — "Сквозь огонь – к Победе: живые истории фронтовиков из Узбекистана" и узниках фашистских концлагерей — "Растоптанное детство: как узбекистанцы выжили в концлагерях".Премьерный показ проекта, подготовленного Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте, прошел в первую неделю мая на площадке представительства "Россотрудничества". Съемки фильмов продолжались почти год — с июля 2024 года по май 2025-го.Это живые истории блокадников, фронтовиков и узников. Каждый из этих фильмов — не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека.Своим мнением о важности подобных проектов поделились первые зрители фильмов.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской, эти фильмы — не только дань уважения подвигу, но и обращение к молодому поколению: помнить, гордиться, передавать дальше.Член Кенгаша Фонда "Нуроний" Шайхантахурского района города Ташкента Маъруф Усманов рассказал, что на премьерном показе в Русском доме он словно вернулся на 80 лет назад. Он из того поколения, чьи родители воевали на фронтах или трудились в тылу в период Великой Отечественной войны, а его преподаватели в школе и институте были инвалидами, прошедшими горнило той ужасной войны, поэтому помимо воспитания и знаний, они доносили до учеников и студентов память о погибших дедах, отцах и матерях.Каждую семью в Узбекистане не обошла война, поэтому в них до сих пор бережно хранят пожелтевшие фото и письма семейных героев, а дети уже начали оцифровывать и восстанавливать эти бесценные документы.Заслуженный журналист Узбекистана (телеканал "Dunyo bo'ylab") Эльмира Тухватуллина оценила работу авторов фильмов с профессиональной точки зрения. По ее словам, война против фашизма — это очень сложная во всех аспектах тема, и создание документального фильма о ней всегда было задачей очень непростой. Эльмира Тухватуллина напомнила об огромном вкладе Узбекистана в Победу. Республика помогала фронту оружием, продовольственными товарами, одеждой, лекарствами. И у себя приняла, дала кров, согрела, накормила тысячи эвакуированных с прифронтовых городов России, Украины, Беларуси, делилась последним с теми, кто бежал от ужасов войны. Что только подчеркивает, что в годину тяжелых испытаний побеждает человечность.Историк, преподаватель, публицист Узбекистана Василий Костецкий выразил надежду, что серия документальных фильмов продолжится, ведь воспоминания ветеранов — это сохранение правдивой исторической памяти и передача ее из поколения в поколение. Он рассказал, что во время презентации проекта видел лица зрителей в зале и еще более убедился в важности этой работы."В первую очередь эти фильмы — наша благодарность им, живым. Это признание, что их вклад в нашу мирную жизнь ценится, и подчеркивается тот факт, что все, кого затронула война, пожертвовали собой и выполнили свой долг. Их подвиги, мужество и отвага должны быть в нашей памяти и переданы потомкам. Память о жертвах войны важна еще и потому, что она напоминает нам о необходимости сохранения мира. Самое страшное то, что отсутствие исторической памяти приводит к деградации, чувству равнодушия у подрастающего поколения. Тем самым мы рискуем потерять уважение к подвигам наших предков. Огромная просьба — продолжить эту серию фильмов, которая очень нужна для преподавателей, воспитателей, подрастающего поколения, да и для самих ветеранов, их родственников", — сказал он.
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узбекистан проект “лица победы” впечатления отзывы
узбекистан проект “лица победы” впечатления отзывы
Узбекистанский проект “Лица Победы”: первые впечатления и отзывы
17:30 13.05.2025 (обновлено: 17:52 13.05.2025)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Каждый из трех фильмов — не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека.
Премьерный показ проекта, подготовленного Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте, прошел в первую неделю мая на площадке представительства "Россотрудничества". Съемки фильмов продолжались почти год — с июля 2024 года по май 2025-го.
Это живые истории блокадников, фронтовиков и узников. Каждый из этих фильмов — не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека.
Своим мнением о важности подобных проектов поделились первые зрители фильмов.
"Получился по-настоящему содержательный и проникновенный фильм, наполненный глубоким смыслом и важным посланием. Особенно хочется отметить его поучительное значение для молодого поколения. В условиях сложного и быстро меняющегося мира такие произведения особенно ценны: они заставляют задуматься, формируют нравственные ориентиры и напоминают о том, какой ценой достался нам сегодняшний мир. Наши предки заплатили за него своими жизнями, и долг новых поколений — хранить и беречь это наследие", — отметил пресс-секретарь министра иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов.
По словам руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской, эти фильмы — не только дань уважения подвигу, но и обращение к молодому поколению: помнить, гордиться, передавать дальше.
"Проект "Лица Победы" стал для нас глубоко личным и важным вкладом в сохранение исторической памяти. Через рассказы ветеранов и блокадников мы стремились передать историю, которую нельзя забыть", — отметила она.
Член Кенгаша Фонда "Нуроний" Шайхантахурского района города Ташкента Маъруф Усманов рассказал, что на премьерном показе в Русском доме он словно вернулся на 80 лет назад. Он из того поколения, чьи родители воевали на фронтах или трудились в тылу в период Великой Отечественной войны, а его преподаватели в школе и институте были инвалидами, прошедшими горнило той ужасной войны, поэтому помимо воспитания и знаний, они доносили до учеников и студентов память о погибших дедах, отцах и матерях.
Каждую семью в Узбекистане не обошла война, поэтому в них до сих пор бережно хранят пожелтевшие фото и письма семейных героев, а дети уже начали оцифровывать и восстанавливать эти бесценные документы.
"В нашей школе № 10 (в ней учился знаменитый киноактер Рустам Сагдуллаев – Ромео из фильма "В бой идут одни старики"), которая была построена в 1938 году, преподавали искренние и самоотверженные фронтовики и учителя из России, Беларуси и Украины. Многие из них остались и после войны, что для нас стало большой удачей и жизненной школой, мы впитали эту непримиримость к фашизму, ценим фронтовую дружбу! Мы до конца своих дней с благодарностью будем помнить о подвиге нашего народа на полях сражений и тяжелых условиях в тылу. Народ не сломился, но уничтожил фашизм, дал свободу многим странам и нациям! Это мы передаем нашим детям и внукам, несмотря на вылазки последователей нацистов-коллаборационистов, фальсификаторов исторической правды", — подчеркнул он.
Заслуженный журналист Узбекистана (телеканал "Dunyo bo'ylab") Эльмира Тухватуллина оценила работу авторов фильмов с профессиональной точки зрения.
По ее словам, война против фашизма — это очень сложная во всех аспектах тема, и создание документального фильма о ней всегда было задачей очень непростой.
"Та страшная война прошла красной нитью через семьи миллионов людей. Через мою тоже. Время все дальше отодвигает от нас те грозные годы. Многое забывается — такова диалектика жизни. И ветеранов тоже становится меньше и меньше. Авторы фильма Анна Желиховская и Сергей Ежков приводят цифры по Узбекистану: чуть больше 80 ветеранов осталось. Некоторым уже за 100 лет. Они плечом к плечу в составе единого советского народа отправились защищать Родину от гитлеровцев, вместе с представителями разных национальностей громили общего врага. Воспоминания ветеранов бесценны. Это голос эпохи. И авторы фильмов сумели донести эти голоса. Живые голоса! Они сумели разыскать ветеранов, навестить их, и через их воспоминания еще раз поведать, как ковалась Победа", — отметила она.
Эльмира Тухватуллина напомнила об огромном вкладе Узбекистана в Победу. Республика помогала фронту оружием, продовольственными товарами, одеждой, лекарствами. И у себя приняла, дала кров, согрела, накормила тысячи эвакуированных с прифронтовых городов России, Украины, Беларуси, делилась последним с теми, кто бежал от ужасов войны. Что только подчеркивает, что в годину тяжелых испытаний побеждает человечность.
"Авторам удалось это показать — героизм участников и фронта, и тыла. Показать, как сегодня Узбекистан заботится о ветеранах. В фильмах множество фактов, архивных данных, воспоминаний и военной хроники. То есть, проделана большая работа для иллюстрации общей картины. Причем рассказывается как о войне, так и о тыле, коим стал Узбекистан в годы войны, вполне доступным и понятным для самой широкой аудитории языком", — заключила она.
Историк, преподаватель, публицист Узбекистана Василий Костецкий выразил надежду, что серия документальных фильмов продолжится, ведь воспоминания ветеранов — это сохранение правдивой исторической памяти и передача ее из поколения в поколение. Он рассказал, что во время презентации проекта видел лица зрителей в зале и еще более убедился в важности этой работы.
"В первую очередь эти фильмы — наша благодарность им, живым. Это признание, что их вклад в нашу мирную жизнь ценится, и подчеркивается тот факт, что все, кого затронула война, пожертвовали собой и выполнили свой долг. Их подвиги, мужество и отвага должны быть в нашей памяти и переданы потомкам. Память о жертвах войны важна еще и потому, что она напоминает нам о необходимости сохранения мира. Самое страшное то, что отсутствие исторической памяти приводит к деградации, чувству равнодушия у подрастающего поколения. Тем самым мы рискуем потерять уважение к подвигам наших предков. Огромная просьба — продолжить эту серию фильмов, которая очень нужна для преподавателей, воспитателей, подрастающего поколения, да и для самих ветеранов, их родственников", — сказал он.