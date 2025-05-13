https://uz.sputniknews.ru/20250513/uzbekistanskiy-proekt-litsa-pobedy-vpechatleniya-otzyvy-49335927.html

Узбекистанский проект “Лица Победы”: первые впечатления и отзывы

Узбекистанский проект “Лица Победы”: первые впечатления и отзывы

Sputnik Узбекистан

Каждый из этих фильмов не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека

2025-05-13T17:30+0500

2025-05-13T17:30+0500

2025-05-13T17:52+0500

проект "лица победы"

общество

проект

узбекистан

победа

великая отечественная война

отзыв

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Документальный цикл "Лица Победы" состоит из трех фильмов: о блокадниках — "Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады", фронтовиках — "Сквозь огонь – к Победе: живые истории фронтовиков из Узбекистана" и узниках фашистских концлагерей — "Растоптанное детство: как узбекистанцы выжили в концлагерях".Премьерный показ проекта, подготовленного Международным информационным агентством Sputnik Узбекистан и Русским домом в Ташкенте, прошел в первую неделю мая на площадке представительства "Россотрудничества". Съемки фильмов продолжались почти год — с июля 2024 года по май 2025-го.Это живые истории блокадников, фронтовиков и узников. Каждый из этих фильмов — не только рассказ о судьбах людей, но и напоминание о стойкости духа, о боли утрат и о том, как война навсегда меняет жизнь человека.Своим мнением о важности подобных проектов поделились первые зрители фильмов.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской, эти фильмы — не только дань уважения подвигу, но и обращение к молодому поколению: помнить, гордиться, передавать дальше.Член Кенгаша Фонда "Нуроний" Шайхантахурского района города Ташкента Маъруф Усманов рассказал, что на премьерном показе в Русском доме он словно вернулся на 80 лет назад. Он из того поколения, чьи родители воевали на фронтах или трудились в тылу в период Великой Отечественной войны, а его преподаватели в школе и институте были инвалидами, прошедшими горнило той ужасной войны, поэтому помимо воспитания и знаний, они доносили до учеников и студентов память о погибших дедах, отцах и матерях.Каждую семью в Узбекистане не обошла война, поэтому в них до сих пор бережно хранят пожелтевшие фото и письма семейных героев, а дети уже начали оцифровывать и восстанавливать эти бесценные документы.Заслуженный журналист Узбекистана (телеканал "Dunyo bo'ylab") Эльмира Тухватуллина оценила работу авторов фильмов с профессиональной точки зрения. По ее словам, война против фашизма — это очень сложная во всех аспектах тема, и создание документального фильма о ней всегда было задачей очень непростой. Эльмира Тухватуллина напомнила об огромном вкладе Узбекистана в Победу. Республика помогала фронту оружием, продовольственными товарами, одеждой, лекарствами. И у себя приняла, дала кров, согрела, накормила тысячи эвакуированных с прифронтовых городов России, Украины, Беларуси, делилась последним с теми, кто бежал от ужасов войны. Что только подчеркивает, что в годину тяжелых испытаний побеждает человечность.Историк, преподаватель, публицист Узбекистана Василий Костецкий выразил надежду, что серия документальных фильмов продолжится, ведь воспоминания ветеранов — это сохранение правдивой исторической памяти и передача ее из поколения в поколение. Он рассказал, что во время презентации проекта видел лица зрителей в зале и еще более убедился в важности этой работы."В первую очередь эти фильмы — наша благодарность им, живым. Это признание, что их вклад в нашу мирную жизнь ценится, и подчеркивается тот факт, что все, кого затронула война, пожертвовали собой и выполнили свой долг. Их подвиги, мужество и отвага должны быть в нашей памяти и переданы потомкам. Память о жертвах войны важна еще и потому, что она напоминает нам о необходимости сохранения мира. Самое страшное то, что отсутствие исторической памяти приводит к деградации, чувству равнодушия у подрастающего поколения. Тем самым мы рискуем потерять уважение к подвигам наших предков. Огромная просьба — продолжить эту серию фильмов, которая очень нужна для преподавателей, воспитателей, подрастающего поколения, да и для самих ветеранов, их родственников", — сказал он.

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узбекистан проект “лица победы” впечатления отзывы