https://uz.sputniknews.ru/20250614/yunye-boksery-uzbekistan-zavoevali-7-zolotyx-medaley-turnire-kyrgyzstan-49919300.html

Юные боксеры из Узбекистана завоевали 7 золотых медалей на турнире в Кыргызстане

Юные боксеры из Узбекистана завоевали 7 золотых медалей на турнире в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана".

2025-06-14T16:36+0500

2025-06-14T16:36+0500

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бокс

соревнования

кыргызстан

узбекистан

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по боксу добилась большого успеха, завоевав семь золотых наград на спортивных соревнованиях в Кыргызстане, сообщает пресс-служба НОК.В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана". Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалямиВ боксерских поединках международного турнира также приняла участие и юношеская сборная Узбекистана. По итогам состязаний все узбекские боксеры, вышедшие на ринг в разных весовых категориях, завоевали золото.Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в НидерландахИмена чемпионов: Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании

https://uz.sputniknews.ru/20250602/uzbekistan-boks-tailand-medali-49655809.html

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