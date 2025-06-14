https://uz.sputniknews.ru/20250614/yunye-boksery-uzbekistan-zavoevali-7-zolotyx-medaley-turnire-kyrgyzstan-49919300.html
Юные боксеры из Узбекистана завоевали 7 золотых медалей на турнире в Кыргызстане
Юные боксеры из Узбекистана завоевали 7 золотых медалей на турнире в Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана".
2025-06-14T16:36+0500
2025-06-14T16:36+0500
2025-06-14T16:44+0500
бокс
соревнования
кыргызстан
узбекистан
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по боксу добилась большого успеха, завоевав семь золотых наград на спортивных соревнованиях в Кыргызстане, сообщает пресс-служба НОК.В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана". Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалямиВ боксерских поединках международного турнира также приняла участие и юношеская сборная Узбекистана. По итогам состязаний все узбекские боксеры, вышедшие на ринг в разных весовых категориях, завоевали золото.Трое боксеров из Узбекистана вышли в финал международного турнира в НидерландахИмена чемпионов: Узбекские боксеры показали лучший результат на Чемпионате Азии U15 и U17 в Иордании
https://uz.sputniknews.ru/20250602/uzbekistan-boks-tailand-medali-49655809.html
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чулпон-ата ix международные спортивные игры "жемчужина кыргызстана" бокс золотая медаль узбекистан
чулпон-ата ix международные спортивные игры "жемчужина кыргызстана" бокс золотая медаль узбекистан
Юные боксеры из Узбекистана завоевали 7 золотых медалей на турнире в Кыргызстане
16:36 14.06.2025 (обновлено: 16:44 14.06.2025)
В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана".
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по боксу добилась большого успеха, завоевав семь золотых наград на спортивных соревнованиях в Кыргызстане, сообщает пресс-служба НОК.
В кыргызском городе Чулпон-Ата с 10 по 14 июня прошли IX Международные спортивные игры "Жемчужина Кыргызстана".
В боксерских поединках международного турнира также приняла участие и юношеская сборная Узбекистана. По итогам состязаний все узбекские боксеры, вышедшие на ринг в разных весовых категориях, завоевали золото.
"Примечательно, что все 7 наших боксеров, вышедших на ринг, стали победителями и были удостоены золотых медалей", – говорится в сообщении.
-42 кг: Абдуворис Рахимжонов
-44 кг: Камронбек Баходиров
-46 кг: Жавлонбек Махамадисаков
-60 кг: Иброхим Шокиржонов
-80 кг: Джахонгир Туйчибоев
+80 кг: Асадбек Султонбоев