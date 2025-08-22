https://uz.sputniknews.ru/20250822/uzbekskie-legkoatlety-zavoevali-medali-chempionata-azii-po-metaniyam-51411513.html

Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям

В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике стали призерами чемпионата Азии в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.Авторами наград стали Малика Насриддинова в толкании ядра и Сухроб Ходжаев в метании молота.Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республикиВ Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетикеВпервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18Соревнования продлятся до 22 августа, когда будут разыграны заключительные комплекты наград.

