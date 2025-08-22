https://uz.sputniknews.ru/20250822/uzbekskie-legkoatlety-zavoevali-medali-chempionata-azii-po-metaniyam-51411513.html
Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям
Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям
Sputnik Узбекистан
В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике стали призерами чемпионата Азии в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.Авторами наград стали Малика Насриддинова в толкании ядра и Сухроб Ходжаев в метании молота.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике стали призерами чемпионата Азии в Южной Корее. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.
Авторами наград стали Малика Насриддинова в толкании ядра и Сухроб Ходжаев в метании молота.
"В сегодняшних соревнованиях представители сборной Узбекистана завоевали 2 серебряные медали. Сначала Малика Насриддинова заняла второе место в толкании ядра с результатом 17,14 метра, а в секторе метания молота Сухроб Ходжаев показал результат 69,52 метра и также удостоился серебряной награды", — отметили в НОК.
Соревнования продлятся до 22 августа, когда будут разыграны заключительные комплекты наград.