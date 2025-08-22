Узбекистан
Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям
Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям
В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51411695_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0c6acddf4812d52df3191e00e8f96a76.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике стали призерами чемпионата Азии в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.Авторами наград стали Малика Насриддинова в толкании ядра и Сухроб Ходжаев в метании молота.Легкоатлет из Узбекистана во второй раз в сезоне обновил рекорд республикиВ Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетикеВпервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18Соревнования продлятся до 22 августа, когда будут разыграны заключительные комплекты наград.
Узбекские легкоатлеты завоевали медали чемпионата Азии по метаниям

© Министерство спортаСухроб Ходжаев – Серебряный призер!
Сухроб Ходжаев – Серебряный призер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике стали призерами чемпионата Азии в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В южнокорейском городе Мокпо проходит чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики, где выступают более 120 спортсменов из 17 стран мира.
Авторами наград стали Малика Насриддинова в толкании ядра и Сухроб Ходжаев в метании молота.
"В сегодняшних соревнованиях представители сборной Узбекистана завоевали 2 серебряные медали. Сначала Малика Насриддинова заняла второе место в толкании ядра с результатом 17,14 метра, а в секторе метания молота Сухроб Ходжаев показал результат 69,52 метра и также удостоился серебряной награды", — отметили в НОК.

Соревнования продлятся до 22 августа, когда будут разыграны заключительные комплекты наград.
