Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором Санкт-Петербурга — подробности

Делегация правительства Северной столицы РФ во главе с Александром Бегловым находится в республике с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о расширении взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества, прежде всего реализации проектов экономической кооперации и программ культурно-гуманитарного обмена с Северной столицей РФ. Стороны отметили рост показателей взаимного товарооборота. Товарооборот между Узбекистаном и Санкт-Петербургом может достичь $1 млрдВ ходе нынешнего визита российской делегации стороны подписали дорожную карту по реализации 23 проектов кооперации в таких направлениях, как металлургия, приборостроение, дорожное строительство, фармацевтика и здравоохранение, пищевая отрасль, сельское хозяйство, логистика и другие сферы. Важное внимание уделили продолжению активных гуманитарных контактов и регулярной организации совместных культурных мероприятий. Также достигнута договоренность обеспечить результативное проведение второго заседания Совета регионов двух стран в октябре текущего года.Делегация правительства Северной столицы РФ во главе с Александром Бегловым находится в республике с официальным визитом. Цель — укрепление существующих и установление новых деловых и культурных связей.

