Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251108/prezident-pozdravlenie-medrabotniki-uzbekistan-professionalniy-prazdnik-53325183.html
Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником
Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
2025-11-08T17:35+0500
2025-11-08T17:40+0500
президент узбекистана
поздравление
здравоохранение
медицина
праздник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42835415_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_18728f376cff8a7c8d0e499605fa1134.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. В последние годы объем средств, направляемых в сферу увеличился в 6 раз, улучшилась материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению. Более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах.В Узбекистане ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения – подробностиНа основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. За короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ, отметил глава государства.Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования.В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора: за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг — с 50 до почти 130.На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 трлн сумов до 6,3 трлн сумов, экспорт – с $6,3 млн до $250 млн.В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецовСредняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу, сказал президент.Он подчеркнул, что в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий.Президент еще раз поздравил работников сферы с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, успехов в их благородной деятельности, мира и благополучия семьям.
https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-stanet-predsedatelem-soveta-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravooxraneniya-sng-52510333.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42835415_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac6a0b92aa1353566b5fee96d8bccf47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент поздравление медработники узбекистан профессиональный праздник здравоохранение
президент поздравление медработники узбекистан профессиональный праздник здравоохранение

Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником

17:35 08.11.2025 (обновлено: 17:40 08.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.
"Уважаемые медицинские работники! Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, стоящих на страже здоровья нашего народа, с широко отмечаемым в стране профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания. Как известно, здоровье – это бесценное богатство и великое благо для каждого человека, общества в целом. Все мы хорошо понимаем, что только здоровый человек и здоровый народ способны на большие свершения. Есть глубокий смысл в мудрых словах нашего великого предка Алишера Навои: "Будь целителем народа – как тела, так и души". Думаю, в первую очередь они обращены к таким, как вы, самоотверженным и преданным своему делу людям", — говорится в сообщении.
В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. В последние годы объем средств, направляемых в сферу увеличился в 6 раз, улучшилась материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению. Более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах.
В Узбекистане ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения – подробности
На основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. За короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.
С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ, отметил глава государства.
"В этом году впервые в государственных медицинских учреждениях стали внедряться робототехнологии. В настоящее время цифровизация медицины вышла на совершенно новый уровень. Запущена единая электронная информационная платформа DMED, включающая медицинские данные более 36 миллионов человек. В системе министерства создан центр "Цифровое здравоохранение". Количество видов медицинских обследований и процедур, выполняемых с помощью искусственного интеллекта, достигло 43", — отметил глава республики.
Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования.
В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора: за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг — с 50 до почти 130.
На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 трлн сумов до 6,3 трлн сумов, экспорт – с $6,3 млн до $250 млн.
В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов
Средняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу, сказал президент.
"Убежден, что вы направите на это все свои знания, опыт и профессионализм, с еще большей энергией последовательно продолжая славные традиции здравоохранения Узбекистана и осваивая передовые достижения мировой медицины, и выведете таким образом развитие сферы в стране на новый уровень", — добавил глава государства.
Он подчеркнул, что в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий.
Президент еще раз поздравил работников сферы с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, успехов в их благородной деятельности, мира и благополучия семьям.
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2025
Узбекистан станет председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
7 октября, 11:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0