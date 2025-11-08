Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником
17:35 08.11.2025 (обновлено: 17:40 08.11.2025)
Подписаться
Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.
"Уважаемые медицинские работники! Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, стоящих на страже здоровья нашего народа, с широко отмечаемым в стране профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания. Как известно, здоровье – это бесценное богатство и великое благо для каждого человека, общества в целом. Все мы хорошо понимаем, что только здоровый человек и здоровый народ способны на большие свершения. Есть глубокий смысл в мудрых словах нашего великого предка Алишера Навои: "Будь целителем народа – как тела, так и души". Думаю, в первую очередь они обращены к таким, как вы, самоотверженным и преданным своему делу людям", — говорится в сообщении.
В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. В последние годы объем средств, направляемых в сферу увеличился в 6 раз, улучшилась материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению. Более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах.
На основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. За короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.
С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ, отметил глава государства.
"В этом году впервые в государственных медицинских учреждениях стали внедряться робототехнологии. В настоящее время цифровизация медицины вышла на совершенно новый уровень. Запущена единая электронная информационная платформа DMED, включающая медицинские данные более 36 миллионов человек. В системе министерства создан центр "Цифровое здравоохранение". Количество видов медицинских обследований и процедур, выполняемых с помощью искусственного интеллекта, достигло 43", — отметил глава республики.
Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования.
В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора: за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг — с 50 до почти 130.
На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 трлн сумов до 6,3 трлн сумов, экспорт – с $6,3 млн до $250 млн.
Средняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу, сказал президент.
"Убежден, что вы направите на это все свои знания, опыт и профессионализм, с еще большей энергией последовательно продолжая славные традиции здравоохранения Узбекистана и осваивая передовые достижения мировой медицины, и выведете таким образом развитие сферы в стране на новый уровень", — добавил глава государства.
Он подчеркнул, что в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий.
Президент еще раз поздравил работников сферы с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, успехов в их благородной деятельности, мира и благополучия семьям.