Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздником

Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника.

2025-11-08T17:35+0500

2025-11-08T17:35+0500

2025-11-08T17:40+0500

ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.В поздравлении было отмечено, что в системе здравоохранения происходят кардинальные изменения. В последние годы объем средств, направляемых в сферу увеличился в 6 раз, улучшилась материально-техническая база, кадровый потенциал учреждений здравоохранения. Качественные медицинские услуги стали еще более доступными населению. Более 400 высокотехнологичных медицинских услуг, которые ранее можно было получить только в столице, в настоящее время доступны также в областях и районах.В Узбекистане ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения – подробностиНа основе международного опыта внедряется новая модель первичной медико-санитарной помощи. За короткий период в регионах реорганизовано 490 учреждений здравоохранения, налажена деятельность 350 семейных поликлиник со статусом юридического лица.С 2017 года в стране показатель материнской смертности снизился с 21 до 11 промилле, младенческой смертности – с 11,5 до 7,8 промилле, что является наглядным результатом осуществляемых в сфере реформ, отметил глава государства.Также важным новшеством стало внедрение электронной системы управления вызовами в службе скорой медицинской помощи. Продолжается работа и по внедрению механизмов государственного медицинского страхования.В системе здравоохранения возрастает доля частного сектора: за последние восемь лет количество частных клиник в стране увеличилось с 3,5 тысячи до 9 тысяч, а видов оказываемых ими медицинских услуг — с 50 до почти 130.На фармацевтическом рынке Узбекистана растут объемы национальной продукции, с 2017 года их производство повысилось с 1,4 трлн сумов до 6,3 трлн сумов, экспорт – с $6,3 млн до $250 млн.В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецовСредняя продолжительность жизни в стране выросла с 73,8 до 75,1 года, и нельзя не отметить огромный вклад в это достижение вас, медиков, преданных своей профессии и служебному долгу, сказал президент.Он подчеркнул, что в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы достойной оценки труда работников системы здравоохранения, создания для них всесторонне благоприятных условий.Президент еще раз поздравил работников сферы с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, успехов в их благородной деятельности, мира и благополучия семьям.

