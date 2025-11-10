https://uz.sputniknews.ru/20251110/medrabotniki-gosuchrejdeniy-budut-rabotat-po-pyatidnevke--postanovlenie-prezidenta-53348866.html
Медработники госучреждений будут работать по пятидневке — постановление президента
Медработники госучреждений будут работать по пятидневке — постановление президента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по поддержке медицинских и фармацевтических работников".
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане начиная с апреля 2026 года режим рабочего времени государственных медицинских учреждений будет переведен с шестидневной на пятидневную рабочую неделю. Президент поздравил медработников Узбекистана с профессиональным праздникомДанная мера предусмотрена постановлением президента о поддержке медицинских и фармацевтических работников. Граждане каких стран чаще всего приезжают на лечение в Узбекистан?При этом в документе отмечается, что для обеспечения непрерывности деятельности медицинских учреждений в праздничные и выходные дни их работа будет организована на основе дежурства.Ранее глава государства провел совещание, на котором были озвучены новые реформы, направленные на совершенствование системы здравоохранения в республике. Речь идет о цифровизации, совершенствовании специализированной помощи, новых технологиях, привлечении квалифицированных специалистов, стимулировании медицинских кадров, национальной программе поддержки грудного вскармливания, а также создании прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению.
узбекистан
Новости
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане начиная с апреля 2026 года режим рабочего времени государственных медицинских учреждений будет переведен с шестидневной на пятидневную рабочую неделю.
Данная мера предусмотрена постановлением
президента о поддержке медицинских и фармацевтических работников.
"С 1 апреля 2026 года перевести режим рабочего времени государственных медицинских учреждений на пятидневную рабочую неделю", — говорится в тексте документа.
При этом в документе отмечается, что для обеспечения непрерывности деятельности медицинских учреждений в праздничные и выходные дни их работа будет организована на основе дежурства.
Ранее глава государства провел совещание, на котором были озвучены новые реформы, направленные на совершенствование системы здравоохранения в республике. Речь идет о цифровизации, совершенствовании специализированной помощи, новых технологиях, привлечении квалифицированных специалистов, стимулировании медицинских кадров, национальной программе поддержки грудного вскармливания, а также создании прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению.