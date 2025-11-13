https://uz.sputniknews.ru/20251113/gruppirovka-zapad-zavershaet-unichtojenie-pozitsiy-vsu-kupyansk-53442009.html

СВО: бойцы группировки "Запад" завершают уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске

Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" зачищает от ВСУ западную часть Купянска в Харьковской области у реки Оскол. Уничтожено до 20 украинских боевиков.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Штурмовой отряд группировки "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске, ведет зачистку улицы Приоскольной, рассказал командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.Он сообщил, что российские бойцы уничтожают украинских боевиков в западной части Купянска в Харьковской области у реки Оскол.Российские штурмовики продолжают освобождать западную часть КупянскаПо данным командира роты, в западной части Купянска штурмовой отряд уничтожил до 20 боевиков ВСУ. Город Купянск является одним из ключевых для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западной части региона. Ранее Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.СВО: российские военные освободили территорию комбината в КупянскеК концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.

