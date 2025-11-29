https://uz.sputniknews.ru/20251129/eek-obsudili-vzaimodeystvie-tamojnya-eaes-kitay-53818439.html
В ЕЭК обсудили углубление сотрудничества в таможенной сфере между ЕАЭС и Китаем
Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.
2025-11-29T10:46+0500
2025-11-29T10:46+0500
2025-11-29T10:59+0500
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов и таможенный советник Посольства Китая в России Чжоу Вэньи обсудили необходимые шаги по активизации работы совместного Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией и КНР, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.Министр ЕЭК информировал китайских коллег о нововведениях таможенного регулирования в ЕАЭС и стратегических планах по его совершенствованию. Он также отметил значительный вклад КНР в реализацию проекта "умная таможня" на площадке Всемирной таможенной организации.По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в таможенной сфере и договорились организовать в 2026 году встречу министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и начальника Главного таможенного управления Китая.
10:46 29.11.2025 (обновлено: 10:59 29.11.2025)
Речь, в частности, шла о развитии цифровой таможни и обеспечении бесшовного транзита товаров между странами ЕАЭС и КНР.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов и таможенный советник Посольства Китая в России Чжоу Вэньи обсудили необходимые шаги по активизации работы совместного Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией и КНР, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
"Стороны обсудили углубление взаимодействия в таможенной сфере, развитие цифровой таможни, а также инструменты обеспечения бесшовного транзита товаров между странами ЕАЭС и Китаем", — говорится в сообщении.
Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.
"Информационный обмен необходим для упрощения и ускорения таможенных процедур, "обеления" товарооборота", – подчеркнул Руслан Давыдов.
Министр ЕЭК информировал китайских коллег о нововведениях таможенного регулирования в ЕАЭС и стратегических планах по его совершенствованию. Он также отметил значительный вклад КНР в реализацию проекта "умная таможня" на площадке Всемирной таможенной организации.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в таможенной сфере и договорились организовать в 2026 году встречу министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и начальника Главного таможенного управления Китая.