https://uz.sputniknews.ru/20251129/eek-obsudili-vzaimodeystvie-tamojnya-eaes-kitay-53818439.html

В ЕЭК обсудили углубление сотрудничества в таможенной сфере между ЕАЭС и Китаем

В ЕЭК обсудили углубление сотрудничества в таможенной сфере между ЕАЭС и Китаем

Sputnik Узбекистан

Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.

2025-11-29T10:46+0500

2025-11-29T10:46+0500

2025-11-29T10:59+0500

китай

еаэс

таможня

сотрудничество

транзит

товарооборот

цифровые технологии

цифровизация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53818541_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_9114549c8b345349a30041a08846019b.jpg

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов и таможенный советник Посольства Китая в России Чжоу Вэньи обсудили необходимые шаги по активизации работы совместного Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией и КНР, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Рассмотрена подготовка протокола об обмене информацией между таможенными службами государств Союза и Главным таможенным управлением Китая.В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробностиМинистр ЕЭК информировал китайских коллег о нововведениях таможенного регулирования в ЕАЭС и стратегических планах по его совершенствованию. Он также отметил значительный вклад КНР в реализацию проекта "умная таможня" на площадке Всемирной таможенной организации.Между ЕАЭС и Ираном состоялся второй раунд переговоров по обмену таможенной информациейМинистр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭСПо итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в таможенной сфере и договорились организовать в 2026 году встречу министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК и начальника Главного таможенного управления Китая.

https://uz.sputniknews.ru/20251115/eaes-uzbekistan-razvitie-tamojennogo-sotrudnichestva-53502997.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк еаэс китай давыдов таможня транзит