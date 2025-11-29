https://uz.sputniknews.ru/20251129/kompanii-iz-lipetska-planiruyut-vyyti-na-rynok-uzbekistana-53816818.html
Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана
В Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.В состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как: В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества. Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает
пресс-служба Торгпредства.
В состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как:
емкостное, нестандартное оборудование для пищевых производств;
звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества.
Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.