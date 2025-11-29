https://uz.sputniknews.ru/20251129/kompanii-iz-lipetska-planiruyut-vyyti-na-rynok-uzbekistana-53816818.html

Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана

В Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.

2025-11-29T09:45+0500

2025-11-29T09:45+0500

2025-11-29T10:03+0500

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестицииВ состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как: В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества. Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в УзбекистанеКакими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.

