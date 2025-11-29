Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251129/kompanii-iz-lipetska-planiruyut-vyyti-na-rynok-uzbekistana-53816818.html
Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана
Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.
2025-11-29T09:45+0500
2025-11-29T10:03+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
торговое представительство
предприниматели
инвестиции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53816346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a37c9dbe3bb224bc682f9f9de742c1cb.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестицииВ состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как: В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества. Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в УзбекистанеКакими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.
https://uz.sputniknews.ru/20251123/uzbekistan-vpervye-posetila-biznes-missiya-krasnoyarskogo-kraya-53688701.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53816346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f6c1b56d1dd5c229672e62c18d7e334.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
торговое представительство россия узбекистан рабочая встреча липецкая область
торговое представительство россия узбекистан рабочая встреча липецкая область

Компании из Липецка планируют выйти на рынок Узбекистана

09:45 29.11.2025 (обновлено: 10:03 29.11.2025)
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торговом представительстве РФ в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.
В Торговом представительстве РФ в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2025
© Торговое представительство России в Узбекистане
Подписаться
В Ташкент прибыла делегация предпринимателей из Липецкой области, которые занимаются прозводством оборудования для пищевых производств, молочной продукции, звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Липецкие компании планируют наладить сотрудничество с парнерами из Узбекистана. В этой связи в Торговом представительстве России в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области, сообщает пресс-служба Торгпредства.
Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестиции
В состав российской делегации вошли региональные производители, представляющие такие направления производства как:
емкостное, нестандартное оборудование для пищевых производств;
молочная продукция;
уличные часы;
звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торговом представительстве РФ в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.
В Торговом представительстве РФ в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2025
В Торговом представительстве РФ в Узбекистане состоялась рабочая встреча с делегацией Липецкой области.
© Торговое представительство России в Узбекистане
В ходе встречи стороны обсудили особенности работы на рынке Узбекистана, актуальные требования и перспективные направления сотрудничества.
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в Узбекистане
Какими отраслями экономики больше всего интересуются иностранные компании в Узбекистане?
Кроме того, представители липецких компаний презентовали свою продукцию, обменялись опытом и задали вопросы о выходе на рынок и поиске партнеров.
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2025
Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности
23 ноября, 17:30
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0