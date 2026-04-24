https://uz.sputniknews.ru/20260424/eaes-mojet-stat-karkasom-novoy-transportnoy-arxitektury-evrazii-57125991.html
ЕАЭС может стать основой новой транспортной архитектуры Евразии — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
2026-04-24T17:44+0500
еаэс
транспорт
еэк
арзыбек кожошев
шос
отг
евразия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/15/22319715_542:462:3082:1891_1920x0_80_0_0_79fd1dc8131d2b8e2d2e03a2466ec4ce.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260326/v-eaeu-formiruyut-obschiy-rynok-uslug-vozdushnogo-transporta-56515048.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/15/22319715_592:412:2733:2018_1920x0_80_0_0_7f50858978e3b56b4a5f58e26201fcea.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
На транспортном форуме в Бишкеке обсудили развитие евразийских коридоров. Министр ЕЭК подчеркнул их роль в логистике и предложил координацию ЕАЭС, ШОС и СНГ для единой системы и цифровизации отрасли.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев принял участие в Международном транспортном Форуме "Кыргызстан — региональный хаб: соединяя континенты", который состоялся в Бишкеке. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
В форуме приняли участие руководители транспортных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, а также представители международных организаций, логистических компаний и экспертного сообщества.
В своем выступлении министр ЕЭК отметил, что в современных условиях транспортная связанность становится ключевым фактором конкурентоспособности экономик, а евразийские транспортные коридоры остаются надежным звеном глобальной логистики, несмотря на геополитическую турбулентность.
В целях создания бесшовной транспортной системы в масштабах всего региона и скоординированного развития транспортных коридоров министр предложил синхронизировать работу, проводимую в рамках ЕАЭС, ШОС и СНГ.
"Сегодня, когда традиционные логистические цепочки сталкиваются с новыми вызовами, сухопутные коридоры Евразии подтверждают свою надежность и конкурентоспособность. Наша задача — не просто сохранить этот потенциал, а нарастить его через координацию усилий всех интеграционных объединений региона", — подчеркнул Кожошев.
В завершение выступления министр пригласил участников мероприятия на Евразийский экономический форум, который пройдет 28-29 мая 2026 года в Астане. Основной темой транспортных сессий в этом году станут цифровизация отрасли и применение искусственного интеллекта.