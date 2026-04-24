ЕАЭС может стать основой новой транспортной архитектуры Евразии — ЕЭК

На транспортном форуме ЕЭК обсудили развитие евразийских коридоров. Министр ЕЭК подчеркнул их роль в логистике и предложил координацию ЕАЭС, ШОС и СНГ для единой системы и цифровизации отрасли.

2026-04-24T17:01+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев принял участие в Международном транспортном Форуме "Кыргызстан — региональный хаб: соединяя континенты", который состоялся в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В форуме приняли участие руководители транспортных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, а также представители международных организаций, логистических компаний и экспертного сообщества.Как осуществляется взаимодействие в области транспорта на евразийском пространствеВ своем выступлении министр ЕЭК отметил, что в современных условиях транспортная связанность становится ключевым фактором конкурентоспособности экономик, а евразийские транспортные коридоры остаются надежным звеном глобальной логистики, несмотря на геополитическую турбулентность.Эксперты назвали ключевое условие раскрытия транзитного потенциала в ЕАЭСВ целях создания бесшовной транспортной системы в масштабах всего региона и скоординированного развития транспортных коридоров министр предложил синхронизировать работу, проводимую в рамках ЕАЭС, ШОС и СНГ.Министр ЕЭК: инновации в транспорте — это стратегическая необходимостьВ завершение выступления министр пригласил участников мероприятия на Евразийский экономический форум, который пройдет 28-29 мая 2026 года в Астане. Основной темой транспортных сессий в этом году станут цифровизация отрасли и применение искусственного интеллекта.

https://uz.sputniknews.ru/20260326/v-eaeu-formiruyut-obschiy-rynok-uslug-vozdushnogo-transporta-56515048.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

