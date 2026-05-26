В Узбекистане запустят цифровую финлатформу и ИИ-скоринг для поддержки бизнеса

Новые цифровые решения упростят доступ малого и среднего бизнеса к кредитам, позволят снизить бюрократию и расширить поддержку предпринимателей, включая тех, у кого нет кредитной истории.

2026-05-26T13:21+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент ознакомился с предложениями по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг.В ходе презентации было подчеркнуто, что развитие предпринимательства и увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике остаются ключевыми направлениями реформ. В последние годы в этой сфере расширены механизмы кредитования, компенсаций и поручительств, однако сохраняются барьеры в доступе к финансовым услугам.Кредитный портфель выделенный малому и среднему бизнесу, составляет 218 трлн сумов (12% ВВП). Отмечено отсутствие единой платформы для сравнения предложений банков.Предложено создать цифровую финансовую платформу, где предприниматели смогут подавать заявки, получать предложения от банков, сравнивать условия и выбирать оптимальные. Система будет интегрирована с базами "Электронного правительства", что сократит документооборот и ускорит рассмотрение заявок.С 1 декабря 2026 года планируется внедрение альтернативного скоринга с использованием ИИ. Он будет учитывать не только кредитную историю, но и деловую активность, коммунальные платежи, обороты и налоговые данные. Это расширит доступ к кредитам для предпринимателей без кредитной истории.Также банки запустят сервис "AI-консультант" для помощи в разработке бизнес-идей с учетом специализации регионов и точек роста.В Узбекистане учреждено Агентство по развитию промышленной кооперации и госзакупкамВ рамках программы поддержки малого бизнеса увеличивается лимит беззалоговых микрокредитов для надежных заемщиков со 100 до 200 млн сумов. Предусмотрена компенсация процентных расходов по кредитам и лизингу до 5 млрд сумов.Ежегодно 100 успешным предпринимателям будут предоставляться гранты до 300 млн сумов на цифровизацию, внедрение международных стандартов и "зелёных" технологий.Президент одобрил предложения и поручил обеспечить расширение доступа к финансовым услугам, особенно для предпринимателей без кредитной истории, а также усилить защиту данных и безопасность платформы.

