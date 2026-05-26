Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260526/uzbekistan-tsifrovaya-platforma-ii-skoring-podderjka-biznesa-57870511.html
В Узбекистане запустят цифровую финлатформу и ИИ-скоринг для поддержки бизнеса
В Узбекистане запустят цифровую финлатформу и ИИ-скоринг для поддержки бизнеса
Sputnik Узбекистан
Новые цифровые решения упростят доступ малого и среднего бизнеса к кредитам, позволят снизить бюрократию и расширить поддержку предпринимателей, включая тех, у кого нет кредитной истории.
2026-05-26T13:05+0500
2026-05-26T13:21+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
малый бизнес
кредит
финансы
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_3bbe3a83056954c7b570c8ecf9685038.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент ознакомился с предложениями по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг.В ходе презентации было подчеркнуто, что развитие предпринимательства и увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике остаются ключевыми направлениями реформ. В последние годы в этой сфере расширены механизмы кредитования, компенсаций и поручительств, однако сохраняются барьеры в доступе к финансовым услугам.Кредитный портфель выделенный малому и среднему бизнесу, составляет 218 трлн сумов (12% ВВП). Отмечено отсутствие единой платформы для сравнения предложений банков.Предложено создать цифровую финансовую платформу, где предприниматели смогут подавать заявки, получать предложения от банков, сравнивать условия и выбирать оптимальные. Система будет интегрирована с базами "Электронного правительства", что сократит документооборот и ускорит рассмотрение заявок.С 1 декабря 2026 года планируется внедрение альтернативного скоринга с использованием ИИ. Он будет учитывать не только кредитную историю, но и деловую активность, коммунальные платежи, обороты и налоговые данные. Это расширит доступ к кредитам для предпринимателей без кредитной истории.Также банки запустят сервис "AI-консультант" для помощи в разработке бизнес-идей с учетом специализации регионов и точек роста.В Узбекистане учреждено Агентство по развитию промышленной кооперации и госзакупкамВ рамках программы поддержки малого бизнеса увеличивается лимит беззалоговых микрокредитов для надежных заемщиков со 100 до 200 млн сумов. Предусмотрена компенсация процентных расходов по кредитам и лизингу до 5 млрд сумов.Ежегодно 100 успешным предпринимателям будут предоставляться гранты до 300 млн сумов на цифровизацию, внедрение международных стандартов и "зелёных" технологий.Президент одобрил предложения и поручил обеспечить расширение доступа к финансовым услугам, особенно для предпринимателей без кредитной истории, а также усилить защиту данных и безопасность платформы.
https://uz.sputniknews.ru/20260404/uzbekistan-agentstvo-po-delam-o-neplatejesposobnosti-56708954.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_6c99a2fed15ba055e74837c8b3e6fa16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, малый бизнес, кредит, финансы, предприниматели
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, малый бизнес, кредит, финансы, предприниматели

В Узбекистане запустят цифровую финлатформу и ИИ-скоринг для поддержки бизнеса

13:05 26.05.2026 (обновлено: 13:21 26.05.2026)
© Getty Images / Shutthiphong ChandaengАнализ графики экономического роста
Анализ графики экономического роста - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
Подписаться
Новые цифровые решения упростят доступ малого и среднего бизнеса к кредитам, позволят снизить бюрократию и расширить поддержку предпринимателей, включая тех, у кого нет кредитной истории.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент ознакомился с предложениями по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг.
В ходе презентации было подчеркнуто, что развитие предпринимательства и увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике остаются ключевыми направлениями реформ. В последние годы в этой сфере расширены механизмы кредитования, компенсаций и поручительств, однако сохраняются барьеры в доступе к финансовым услугам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кредитный портфель выделенный малому и среднему бизнесу, составляет 218 трлн сумов (12% ВВП). Отмечено отсутствие единой платформы для сравнения предложений банков.
"Доля беззалоговых микрокредитов, выдаваемых онлайн, остается низкой. Процесс предоставления таких микрокредитов занимает в среднем до 7 дней. Предприниматель не имеет возможности в одном месте получить предложения нескольких банков, сравнить их и выбрать наиболее подходящие условия", — отмечено на совещании.
Предложено создать цифровую финансовую платформу, где предприниматели смогут подавать заявки, получать предложения от банков, сравнивать условия и выбирать оптимальные. Система будет интегрирована с базами "Электронного правительства", что сократит документооборот и ускорит рассмотрение заявок.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
© Пресс-служба президента Узбекистана
С 1 декабря 2026 года планируется внедрение альтернативного скоринга с использованием ИИ. Он будет учитывать не только кредитную историю, но и деловую активность, коммунальные платежи, обороты и налоговые данные. Это расширит доступ к кредитам для предпринимателей без кредитной истории.
Также банки запустят сервис "AI-консультант" для помощи в разработке бизнес-идей с учетом специализации регионов и точек роста.
В Узбекистане учреждено Агентство по развитию промышленной кооперации и госзакупкам
В рамках программы поддержки малого бизнеса увеличивается лимит беззалоговых микрокредитов для надежных заемщиков со 100 до 200 млн сумов. Предусмотрена компенсация процентных расходов по кредитам и лизингу до 5 млрд сумов.
Ежегодно 100 успешным предпринимателям будут предоставляться гранты до 300 млн сумов на цифровизацию, внедрение международных стандартов и "зелёных" технологий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по расширению финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и повышению доступности финансовых услуг
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент одобрил предложения и поручил обеспечить расширение доступа к финансовым услугам, особенно для предпринимателей без кредитной истории, а также усилить защиту данных и безопасность платформы.
Планшетный компьютер с финансовыми данными - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2026
В Узбекистане при Минюсте появится Агентство по делам о неплатежеспособности — цель
4 апреля, 09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0