Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

2026-05-27T10:10+0500

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что добрые традиции Курбан хайита помогают укреплять в многонациональной стране атмосферу мира, дружбы и согласия, поддерживать нуждающихся, заботиться о старшем поколении и молодежи.Глава государства отметил, что в последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется изучению и популяризации богатого исторического, научного и духовного наследия народа, а также гуманистических ценностей ислама. Ярким подтверждением этого стали открытие Центра исламской цивилизации в столице, мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде и комплекса Бурхониддина Маргинони в Маргилане, ставших символами Нового Узбекистана.В Узбекистане по случаю Курбан хайита введены скидки на внутренний туризмБлагодаря созданным в стране условиям для обеспечения свободы вероисповедания более 15 тысяч узбекистанцев в эти дни совершают священный хадж. Впервые в этом году реализуется программа "Президент хожилари" (“Президентские ходжи”), в рамках которой 100 соотечественников — улемы, старейшины, ветераны махаллей и члены их семей — получили возможность отправиться в паломничество.Шавкат Мирзиёев также поздравил мусульман зарубежных стран — друзей и партнеров Узбекистана, пожелав им мира, процветания и благополучия. Отдельные поздравления были адресованы соотечественникам, которые учатся и работают за рубежом.К Курбан хайиту 10 тысяч тяжело больных детей в Узбекистане получат хирургическую помощьГлава государства выразил особую признательность гражданам, которые продолжают работать в праздничные дни, а также тем, кто ответственно несет службу, защищая рубежи Родины. В завершение президент пожелал всем узбекистанцам мира, спокойствия и благополучия.

