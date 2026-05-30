Узбекистан и Казахстан наметили новые ориентиры экономического партнерства

Между Узбекистаном и Казахстаном подписана "дорожная карта" по развитию торгово-экономического сотрудничества, предусматривающая реализацию совместных проектов в ключевых отраслях экономики.

2026-05-30T10:00+0500

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Астане в присутствии президентов Узбекистана и Казахстана был подписан План действий по реализации достигнутых договоренностей в сфере торговли и инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства."Дорожная карта" предусматривает реализацию совместных проектов в таких отраслях, как автомобилестроение, энергетика, химическая промышленность, металлургия, фармацевтика, логистика, стройматериалы, жилищное строительство, сельское хозяйство и другие.Документ направлен на выполнение соглашений, достигнутых по итогам встреч глав двух государств в городах Бухаре и Туркестане в апреле-мае текущего года.На этом мероприятия программы рабочего визита президента Узбекистана в город Астану завершились.Завершив свой рабочий визит, Шавкат Мирзиёев вылетел из международного аэропорта Астаны в Ташкент. Высокого гостя проводили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и другие официальные лица.

