Узбекистан и Казахстан наметили новые ориентиры экономического партнерства
10:00 30.05.2026 (обновлено: 10:07 30.05.2026)
Узбекистан и Казахстан подписали "дорожную карту" по развитию торгово-экономического сотрудничества
Между государствами подписана "дорожная карта", предусматривающая реализацию совместных проектов в ключевых отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Астане в присутствии президентов Узбекистана и Казахстана был подписан План действий по реализации достигнутых договоренностей в сфере торговли и инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"В рамках программы рабочего визита в Астану в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания Плана практических действий по реализации договоренностей, достигнутых в сфере инвестиций и торговли", — говорится в сообщении.
"Дорожная карта" предусматривает реализацию совместных проектов в таких отраслях, как автомобилестроение, энергетика, химическая промышленность, металлургия, фармацевтика, логистика, стройматериалы, жилищное строительство, сельское хозяйство и другие.
Документ направлен на выполнение соглашений, достигнутых по итогам встреч глав двух государств в городах Бухаре и Туркестане в апреле-мае текущего года.
На этом мероприятия программы рабочего визита президента Узбекистана в город Астану завершились.
Завершив свой рабочий визит, Шавкат Мирзиёев вылетел из международного аэропорта Астаны в Ташкент. Высокого гостя проводили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и другие официальные лица.