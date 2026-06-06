https://uz.sputniknews.ru/20260606/rossiyskie-voennye-osvobodili-shevchenko-xarkovskaya-oblast-58163578.html

СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области

СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Север".

2026-06-06T16:18+0500

2026-06-06T16:18+0500

2026-06-06T16:18+0500

спецоперация россии по защите донбасса

минобороны рф

спецоперация

россия

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/06/58164041_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e866db5c3dae8a987fcdcf4df688a74.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.СВО: демилитаризация Киева и обстановка на фронтеВ ведомстве сообщили, что ВСУ пытались удержать Шевченко в Харьковской области с помощью самых подготовленных боевиков.В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника.В Минобороны также отметили, что бойцы "Севера", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

https://uz.sputniknews.ru/20260605/vladimir-putin-nazval-uslovie-bystrogo-razresheniya-konflikta-na-ukraine-58115565.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минобороны рф, спецоперация, россия, украина