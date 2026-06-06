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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260606/rossiyskie-voennye-osvobodili-shevchenko-xarkovskaya-oblast-58163578.html
СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области
СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Север".
2026-06-06T16:18+0500
2026-06-06T16:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.СВО: демилитаризация Киева и обстановка на фронтеВ ведомстве сообщили, что ВСУ пытались удержать Шевченко в Харьковской области с помощью самых подготовленных боевиков.В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника.В Минобороны также отметили, что бойцы "Севера", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
https://uz.sputniknews.ru/20260605/vladimir-putin-nazval-uslovie-bystrogo-razresheniya-konflikta-na-ukraine-58115565.html
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минобороны рф, спецоперация, россия, украина
минобороны рф, спецоперация, россия, украина

СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области

16:18 06.06.2026
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости
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ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.

В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.
Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.
СВО: демилитаризация Киева и обстановка на фронте
В ведомстве сообщили, что ВСУ пытались удержать Шевченко в Харьковской области с помощью самых подготовленных боевиков.
"Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника.
"Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ", — говорится с сообщении.
В Минобороны также отметили, что бойцы "Севера", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", — следует из сообщения.
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