СВО: российские военные освободили Шевченко в Харьковской области
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
© РИА Новости
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ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.
Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода.
В ведомстве сообщили, что ВСУ пытались удержать Шевченко в Харьковской области с помощью самых подготовленных боевиков.
"Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника.
"Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ", — говорится с сообщении.
В Минобороны также отметили, что бойцы "Севера", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", — следует из сообщения.