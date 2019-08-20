В Узбекистане хотят построить новое хранилище радиоактивных отходов

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В окрестностях Фариша в Джизакской области в ближайшем будущем может появиться хранилище радиоактивных отходов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил директор Института ядерной физики АН РУ академик Бегзод Юлдашев.

"У нас здесь (рядом с ИЯФ - прим. ред) есть республиканский пункт захоронения радиоактивных отходов. Он находится отсюда примерно в 50 километрах, куда свозится весь радиоактивный хлам, активность в целом невысокая. И вот сейчас назрел вопрос, мы хотим с "Узатомом" вместе обсудить создание нового республиканского хранилища отходов", - сказал академик.

По словам Юлдашева, все это будет располагаться в Джизакской области, где запланировано строительство АЭС.

Также стало известно, что Сенат внесен на рассмотрение закон о АЭС, и ожидается, что в ближайший месяц он будет принят.

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Известно, что в скором времени будет разработана "Стратегия по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами".

Согласно "Межправсоглашению между РУз и РФ о сотрудничестве в строительстве на территории РУз АЭС", вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами будут регулироваться отдельными контрактами.

Госкорпорация "Росатом" на сегодняшний день является ведущей компанией мира по поставке ядерных технологий в зарубежные страны, сейчас имеет пакет контрактов на строительство 36 энергоблоков АЭС в различных странах мира.

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Данная компания имеет различные предложения и решения по вопросу обращения СОЯТ и РАО.

Также Юлдашев выразил мнение, что "антиатомные настроения" в Сети могут быть связаны с недостаточным знанием про АЭС.

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"Великий философ XVII века, основатель школы английского материализма Фрэнсис Бэкон сказал, что знание – сила. Мне кажется, что мы все сегодня страдаем от незнания. Вот я скажу вам, что пока вы меня слушаете, каждый кубический сантиметр вашего тела был пронизан 400 миллионами заряженными частицами, пришедшими из космоса. Один миллиард нейронов просочился сейчас через ваше тело, и не потому что вы на территории Ядерного института физики. Человек в год, летая 6-8 раз на самолете, получает больше радиации, чем работник атомной станции за этот же период. А люди считают, что вот именно здесь ничего нет, а вокруг площадки АЭС чего-то добавляется. Вот поэтому во всем должна быть мера и надо помнить, что знание и есть сила", - объяснил Юлдашев.

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В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.