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Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.

СМИ: Узбекистан планирует построить еще два блока АЭС

Пресс-служба президента Украины
Экономика
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Мощность будущей электростанции может быть увеличена вдвое.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Узбекистан планирует построить еще два энергоблока атомной электростанции по 1,2 ГВт, заявил в среду министр энергетики республики Алишер Султанов, сообщает Kun.uz.

В дополнение к уже намеченному комплексу, состоящему из двух энергоблоков, в перспективе могут построить два дополнительных, мощностью 1200 МВт.

"Два блока, которые мы строим по 1200 МВт, следом будет еще два блока. Площадка выбирается с учетом того, чтобы расположить там четыре блока", – сказал Султанов в интервью местному интернет-изданию kun.uz.

Как заявил глава Минэнерго Алишер Султанов, строительство дополнительных блоков той же мощности будет куда менее затратным по времени и ресурсам, так как процесс производства уже будет налажен.

Таким образом, мощность будущей АЭС в Узбекистане может быть увеличена вдвое.

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В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" собирается построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. 

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В мае Министерство энергетики Узбекистана подписало с "Росатомом" "дорожную карту" по реализации второго этапа строительства АЭС, включающего в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта.

© Sputnik .
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Ранее генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в республике на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Теги:
энергетика, атомная энергетика, Росатом, Узатом, атомы, электростанция, АЭС



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