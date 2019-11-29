В Свердловской области появится узбекский торговый дом

Сторонами было подписано соответствующее соглашение. В нем отдаленные районы российского и узбекского регионов также договорились и о налаживании экспорта сельхозпродукции, строительстве рыночного комплекса и развитии медицинских услуг.

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. Мэр города Сысерть Свердловской области Дмитрий Нисковских посетил ряд экономических и социальных объектов в Уйчинском районе Наманганской области.

Уральские делегаты высоко оценили местное производство мебели. Гостей особенно впечатлило и качество сельскохозяйственных продуктов, и даже тех, что были выращены в теплицах.

Глава российского региона посетил и отдельные строительные объекты.

По итогам переговоров хоким Уйчинского района Мухаммадаюбходжа Апаков и мэр города Сысерть Дмитрий Нисковских подписали соглашение о партнерстве.

В соответствии с договоренностями, в городе Сысерть будут построены Торговый дом Намангана, национальный чайный дом и рыночный комплекс. Также ожидается налаживание экспорта сельскохозяйственной продукции, народных промыслов, развитие двустороннего туризма и медицинских услуг в регионе.

По итогам переговоров в формате "b2b" предприниматели Уйчинского района заключили ряд инвестиционных и экспортных соглашений со свердловскими партнерами.

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Напомним, не так давно в Наманган состоялся рабочий визит свердловской делегации во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В его ходе было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами, охватывающее торгово-экономическую, научную, техническую, гуманитарную и другие сферы.