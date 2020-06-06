Президент освободил от должности хокима одного из районов Ферганской области

На внедрение современных технологий в ирригационную систему Ферганской области из Фонда реконструкции и развития будет выделено 50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В ходе рабочей поездки в Ферганскую область Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием хокимов области и районов, руководителей сфер и отраслей, представителей общественности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент попросил участников встречи решительно поднимать самые наболевшие вопросы. Были также затронуты произошедшие на прошлой неделе события в Сохском районе.

"События в Сохе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство - на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга", - подчеркнул Мирзиёев.

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра изучила проблемы и подготовила целостные предложения. На комплексное развитие Сохского района в 2020-2022 годах планируется выделить 500 миллиардов сумов. Намечено создать 11 тысяч новых рабочих мест.

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Будут реализованы 98 проектов, получат развитие промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Физические лица будут освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество, а ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей будет снижена в 2 раза. На тысяче гектарах посевных земель будет улучшено водоснабжение.

Отделения районного медицинского объединения, инфекционная больница, центральная больница будут обеспечены профильным оборудованием и реанимобилями. Будут отремонтированы школы, сельские врачебные пункты, дороги и социальные объекты.

В 2020/2021 учебном году сохской молодежи будет выделено дополнительно 500 мест для обучения в высших учебных заведениях Ферганской долины на основе государственного гранта.

На совещании также была озвучена цель - к концу года вывести из бедности более 43 тысяч семей Ферганской области.

В частности, около 14 тысяч семей смогут встать на ноги через малый бизнес, семейное предпринимательство и самозанятость. Дано указание увеличить объем кредитных ресурсов для финансирования таких проектов на 25 процентов, выделить 400 миллиардов сумов в виде кредитов по программам семейного бизнеса.

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Будут приняты меры по выведению из бедности 6 тысяч семей путем реализации инвестиционных проектов и развития свободных экономических зон, более 17 тысяч семей - через сельское хозяйство.

Будут разбиты сады и виноградники на 4 тысячах гектарах посевных земель, где прежде выращивалось зерно, и 3,5 тысячи гектарах, выведенных из оборота. При Государственном комитете лесного хозяйства будет организован Научный центр лекарственных растений и будет начато выращивание таких культур на 10 тысячах гектарах.

На внедрение современных технологий в ирригационную систему Ферганской области из Фонда реконструкции и развития будет выделено 50 миллионов долларов.

На совещании также были определены задачи по жилищному строительству, улучшению сетей питьевого водоснабжения и канализации.

Отмечалась важность расширения "фабрики проектов" на основе ферганского опыта, организации учебных курсов в IT-центрах и обучения в них более 262 тысяч молодых людей в год.

Дано указание освободить от должности хокима и начальника налогового управления Ташлакского района за недостатки в работе.