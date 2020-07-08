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В Узбекистане будут проводить исследования по противодействию коррупции

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200708/14495277/V-Uzbekistane-budut-provodit-issledovaniya-po-protivodeystviyu-korruptsii.html

Создание агентства - это начало нового этапа противодействия коррупции в республике. В этой связи необходимо расширять международное сотрудничество в данной сфере, изучать профильный зарубежный опыт, проводить теоретические и практические исследования по этому вопросу.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В академии Генеральной прокуратуры Узбекистана провели международную встречу в онлайн-формате, в рамках которой рассказали о целях, задачах и основных направлениях деятельности вновь созданного Агентства по противодействию коррупции.

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Иностранные эксперты в свою очередь рассказали о деятельности независимых антикоррупционных органов за рубежом. Поделились опытом выработки стратегий противодействия коррупции, координации деятельности министерств и ведомств в сфере предупреждения коррупции, организации эффективного взаимодействия государственных органов, СМИ, институтов гражданского общества.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В ходе дискуссии отметили, что сам факт создания агентства - это начало нового этапа противодействия коррупции в Узбекистане.

В этой связи, подчеркивали, необходимо расширять международное сотрудничество в данной сфере, изучать профильный зарубежный опыт, проводить теоретические и практические исследования по этому вопросу, внедрять специальные образовательные программы с учетом зарубежного опыта и международных стандартов.

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Напомним, в конце февраля 2020 года власти Узбекистана разработали план по искоренению коррупции в вузах. Для этого планируется привлечь в том числе зарубежных экспертов.

Была утверждена дорожная карта по совершенствованию системы высшего образования. Узбекистан намерен взять на вооружение инновационные подходы зарубежных стран и лучшие мировые практики. Вузы республики с 2020 года начнут выдавать дипломы с QR-кодом. 

Теги:
Узбекистан, борьба с коррупцией, Коррупция



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