Знак качества: в Ферганской области начнут производить электроскутеры

Четыре предприятия Ферганской области готовы инвестировать средства в изготовление электроскутеров на своих производственных мощностях.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Запуск сразу четырех заводов по изготовлению электроскутеров предусмотрен в Ферганской области в течение двух ближайших лет. Согласно подписанному накануне постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению конкурентоспособности отечественной продукции", производство будет запущено в СЭЗ "Коканд".

Bicycle Tranding Invest инвестирует $1,5 млн в производство. В год планируется выпустить 4,5 тысячи электроскутеров. Запуск намечен на ноябрь 2021-го.

Компания Stroy Plast вложит $505 тысяч в производство 1,5 тысячи электроскутеров, 1,5 тысячи электромотороллеров и 500 велосипедов в год. Завод начнет работать с марта следующего года.

Около $4 млн вложит компания "Веломакс" в изготовление 20 тысяч электроскутеров в год. В декабре 2022-го производственные мощности начнут работать.

Technoworld профинансирует производство 2 тысяч электромоторов и скутеров на $2,2 млн. Проект стартует в середине 2022-го.

Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электромотоциклов и электроскутеров.

Теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные средства с рабочим объемом двигателя 50 и более куб. см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час.