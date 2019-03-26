Мигранты, студенты и бизнес-форум: что сблизит Дальний Восток и Узбекистан

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В марте во Владивостоке заработало первое на Дальнем Востоке генеральное консульство Узбекистана. Глава нового диппредставительства Рустам Исмаилов рассказал в интервью РИА Новости и Sputnik Узбекистан о первостепенных задачах на новом посту и о том, какие проблемы волнуют мигрантов.

- Генконсульство открылось совсем недавно. Работает ли оно уже в полном объеме, идет ли прием граждан? Сколько человек будет в штате?

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- Пока нас трое. Еще ожидаем приезд 2-3 сотрудников. Но уже сейчас мы работаем ежедневно в полном объеме. Приемные дни граждан - понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 17:00, а вторник и четверг отведены на другие мероприятия. Пока мы все успеваем, но если поток посетителей увеличится, конечно, добавим приемных часов.

- Дальний Восток – регион удаленный, и главная проблема работающих здесь мигрантов заключалась в неудобстве при решении каких-то консульских проблем - ближайший пункт был в Новосибирске. Как сейчас будет выстраиваться работа с узбекистанцами?

- Как вы уже знаете, генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке открылось благодаря политической воле двух президентов: президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Помимо Москвы и Новосибирска, диппредставительства есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, теперь и во Владивостоке. На подходе у нас Казань и Ростов-на-Дону. Там назначены сотрудники, которые занимаются организационными вопросами, и вскоре мы ожидаем открытия этих консульств.

В середине декабря 2018 года, еще во время ремонта в здании, где сейчас открылось консульство во Владивостоке, мы официально опубликовали (на сайте МИД Узбекистана. – Ред.) адрес диппредставительства и номер моего мобильного телефона. С декабря я получаю звонки, отвечаю на вопросы, по которым могу проконсультировать по телефону. Идет работа, и, надеюсь, что и это интервью станет полезным в части информирования граждан Узбекистана, которые живут в ДФО.

- Есть ли уже данные по общему количеству ваших соотечественников, которые сейчас находятся на Дальнем Востоке?

- Так как во Владивостоке мы открылись совсем недавно, то по количеству граждан у нас пока только неофициальные данные компетентных органов Приморского края. Согласно им, в Приморье сейчас около 60-70 тысяч граждан Узбекистана, из них 20-25% имеют документы, то есть патенты, виды на жительство и разрешения на пребывание. Остальные 80% - кто-то оформляет документы, кто-то, к сожалению, находится на нелегальном положении... Это, опять таки, информация компетентных органов - МВД, управления миграции.

- Какие проблемы прежде всего волнуют мигрантов, которые обращаются в генеральное консульство?

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- Большинство наших мигрантов – это те, у кого просрочены документы, паспорта, кто вообще не имеет никаких документов. Обращаются также те, кто получил гражданство РФ, но не отказался в процессуальном порядке от гражданства республики. Также они обращаются за решением других гражданских вопросов.

- В каких сферах в первую очередь планируется наладить взаимодействие между Узбекистаном и Дальним Востоком?

- Помимо защиты прав и интересов граждан Республики Узбекистан в ДФО, в наши функции входит развитие торгово-экономических отношений и сотрудничества в сфере науки, туризма, взаимодействие между вузами РФ и Узбекистана, обмен преподавателями, опытом.

- Есть ли уже конкретные договоренности с производителями и компаниями, желающими открыть свое дело в регионе?

- Мы только открылись, у нас еще нет конкретных данных по этому вопросу, но мы знаем, что из Узбекистана сюда поставляют сухофрукты и фрукты. С учетом отдаленности ДФО это носит нерегулярный характер: машинам требуется порядка 10-15 суток, чтобы привезти товар, и скоропорт сюда доставлять невыгодно. Сейчас мы прорабатываем возможности поставки сухофруктов и текстильной продукции, которая уже появляется на рынке Дальнего Востока.

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- Планируется ли обмен визитами делегаций ДФО и регионов республики?

- Во время открытия генконсульства нас посетила делегация Республики Узбекистан из нашей дипмиссии в Москве, приехал генеральный консул Узбекистана в столице России и советник посла по торгово-экономическим вопросам, руководитель торгово-экономического отдела. Прошла встреча с бизнес-кругами, с туристическими компаниями, им показали презентационный ролик о торгово-экономическом потенциале. Мы обменялись мнениями и контактами и в дальнейшем планируем сотрудничать.

- Какие, на ваш взгляд, сферы сотрудничества с учетом географического положения и структуры производства наиболее перспективны?

- Эти направления необходимо обсуждать после встречи с бизнесменами, исходя из их целей и интересов. Как я сказал, пока на рынке Дальнего Востока присутствуют только фрукты, сухофрукты и текстиль. Но Узбекистан сегодня развивается, в нашей стране проходят бизнес-форумы, и мы будем приглашать на них дальневосточных предпринимателей. Здесь в будущем тоже планируем разного мероприятия - будем изучать потребности бизнеса. Пока это новый для нас рынок, и мы будем искать точки соприкосновения.

- Какие первостепенные задачи и планы у вас на новом посту?

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- В ближайших планах - организовать бизнес-форум с представителями предпринимательства от Дальнего Востока в целом либо от Приморского края. Также мы планируем презентовать наш туристический потенциал, работать над организацией обменов студентами и преподавательским составом. В целом мы намерены развивать тесное общение и сотрудничество между регионами республики и регионами ДФО. А глобальная наша функция – это защита прав и интересов наших соотечественников, которые живут на Дальнем Востоке.

- Планируете ли вы охватить все регионы ДФО, в том числе "новые" - Бурятию и Забайкальский край?

- К сожалению, эти два региона мы не охватываем. Когда на раннем этапе, в 2017 году, прорабатывался вопрос открытия генконсульства, были определены девять субъектов ДФО, поэтому пока в консульский округ входят только они.

- Как будете выстраивать работу с регионами Дальнего Востока?

- Мы уже посетили Хабаровский край, где прошли встречи с министром внешнеэкономических связей региона, бизнесменами, турфирмами, студентами, с профессорско-преподавательским составом, с руководством медицинского вуза и технического вуза Хабаровского края. Остальные регионы я также планирую посетить.

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- С кем из глав регионов ДФО вы намерены встретиться в ближайшее время?

- В ближайшее время – с главой Еврейской автономной области, далее - Сахалин, Якутия, Магаданская область, Чукотка. Мы планируем побывать во всех регионах Дальнего Востока, поближе познакомиться с их руководителями, провести бизнес-встречи и устроить презентации наших возможностей.

- Планируете ли вы сотрудничать с коллегами из дипмиссий стран Азии?

- Мы уже давно познакомились, общаемся, и, конечно, планируем организовывать какие-то двусторонние встречи.

- Насколько развиты в регионе узбекские общественные организации, направленные на работу с мигрантами или продвижение культурного наследия республики?

- Я знаю здесь две диаспоры, но на самом деле их больше. Мы общаемся с их представителями – это выходцы из Республики Узбекистан. Они проводят здесь колоссальную работу: помогают нашим мигрантам в адаптации после переезда, оказывают помощь в интеграции в российское общество, помогают решать разного рода социальные проблемы.

- Какие мероприятия они проводят?

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- Знаю, что на протяжении 5-6 лет диаспоры в Приморье празднуют Навруз: организуют концертную программу, готовят национальные блюда – плов, шашлыки, приглашают артистов, звезд эстрады. Активистов от диаспор знают и в администрации Приморского края, и в администрации города.

- Есть ли конкретные планы по обмену студентами? И сколько студентов из Узбекистана учится на данный момент в регионе?

- В Дальневосточном федеральном университете, по нашей информации, обучается около 500 студентов, во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса - около 200 студентов. Мы с ними уже встретились и пообщались, рассказали им, что они могут обращаться в генконсульство.

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С руководством вузов Дальнего Востока нам еще не удалось встретиться, поэтому пока конкретных договоренностей по обмену нет. Но встреча - в планах, и, уверен, студенческие обмены еще предстоят.

- Сегодня граждане Узбекистана рассматривают Дальний Восток по большей части с точки зрения работы. Интересует ли их туризм в ДФО? Как планируется сотрудничать в этом направлении?

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- Конкретных цифр из этой отрасли у меня пока нет. Но знаю, что в мае здесь (в Приморье. – Ред.) пройдет туристическая ярмарка, и наш государственный комитет туризма пригласил нас в ней участвовать. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Еще мы планируем пригласить турфирмы Дальнего Востока в Узбекистан, организовать для них тур: нужно показать наши возможности, чтобы они знали, что рекламировать жителям ДФО.

- Ожидается ли участие делегации Узбекистана на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре? Кто ее может возглавить?

- Это зависит от принимающей стороны - от российской. Мы будем ждать приглашения. Обычно в ходе приглашения озвучивают, кого хотят видеть, в каком количестве, в каком составе.

- Давно ли вы приехали во Владивосток?

- Тринадцатого октября 2018 года.

- Значит, уже успели осмотреть город? Какие впечатления?

- Город мне понравился. В 2005-2009 годах я работал генконсулом в генконсульстве Узбекистана в Афинах. И Владивосток мне чем-то напоминает этот город. Он тоже расположен на сопках, здесь тоже морской климат. Вообще, как мне показалось, я приехал во Владивосток в самый холод. Но местные жители мне сказали, что в этом году здесь относительно тепло.

А так город мне понравился, здесь очень доброжелательные люди. К слову, хочу отметить работу администрации города, представительства Министерства иностранных дел во Владивостоке и других органов, которые с первых дней мне помогали открыть генеральное консульство.

- С вами приехала ваша семья?

- Да, семья приехала и находится здесь со мной. Без семьи никуда, так скажем. Детишки учатся в школе и ходят в садик. Им здесь нравится, они с удовольствием разговаривают на понятном им языке.

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- Где вам больше всего понравилось жить и работать?

- Вы знаете, мне нравится везде, где я тружусь, потому что у нас, у дипломатов, такая специфика работы. Мы должны, скажем так, приспосабливаться. Я никогда не хотел уезжать с родины, потому что там мои родственники, друзья, товарищи, члены моей семьи. Естественно, каждый переезд в другую страну - это смена климата, смена образа жизни. А так в целом везде хорошо. Во Владивостоке вот уже теплеет, скоро зелень появится - будет с чем сравнивать.