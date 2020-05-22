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Узбекистан и Казахстан будут вместе бороться с незаконной миграцией

Sputnik / Владимир Федоренко
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200522/14195120/Uzbekistan-i-Kazakhstan-budut-vmeste-borotsya-s-nezakonnoy-migratsiey.html

Вступившее в силу соглашение предусматривает взаимодействие сторон по борьбе с незаконной миграцией, выявлению и учету лиц, незаконно пребывающих на территории двух государств.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Межправительственное соглашение Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией вступило в силу, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о миграции >>

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© AFP 2018 / SPENCER PLATT
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Документ был подписан 15 апреля 2019 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, а ратифицирован 26 марта нынешнего года.

Вступившее в силу соглашение предусматривает взаимодействие сторон по борьбе с незаконной миграцией, выявлению и учету лиц, незаконно пребывающих на территории двух государств.

"Сотрудничество в рамках указанного соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной стороны об оказании содействия", - добавили в МИД.

В рамках договоренностей стороны намерены также обмениваться информацией и опытом, осуществлять подготовку и повышение квалификации сотрудников профильных ведомств, проводить научные исследования, а также совместные оперативно-профилактические мероприятия.

Теги:
борьба, Соглашение, незаконная миграция, Казахстан, Узбекистан



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