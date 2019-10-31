Президент поручил следить за результативностью инвестпроектов

Подвергнут критике тот факт, что организованные в последние годы 23 предприятия работают не в полную мощность, а некоторые запланированные проекты не были реализованы в срок.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, где были рассмотрены макроэкономические показатели, реализация налогово-бюджетной политики, ожидаемое на конец года исполнение государственного бюджета, обсудили также параметры на 2020-й, сообщает пресс-служба главы государства.

По оценкам международных экспертов, темпы экономического роста снижаются и в странах, являющихся основными торговыми партнерами Узбекистана. Усиливается конкуренция на глобальном рынке, продолжаются торговые войны. Эти факторы не могут не повлиять на экономику страны.

Президент отметил необходимость учета данных рисков при определении макроэкономических прогнозов и параметров государственного бюджета.

"Для поднятия отраслей экономики, повышения их конкурентоспособности за последние два годы были созданы все возможности. Какая отрасль воспользовалась этими условиями и повысила производительность труда, обеспечила конкурентность продукции и увеличение доли готовых товаров в структуре экспорта? К сожалению, мы не можем сказать, что какая-либо отрасль отлично сработала и выдала высокий результат," – сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании заявлено, что системные проблемы в отраслях экономики и инфляция, уровень которой не снижается ниже 16 процентов, негативно сказываются на платежеспособности населения.

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"Наша главная задача – увеличить доходы граждан, создав достойные рабочие места. На местах много экономически активных людей. Они хотят зарабатывать, работать во имя улучшения условий жизни. Для этого мы должны увеличить объемы производства и обеспечить экономический рост, повышая платежеспособность населения и формируя устойчивый спрос на рынке," – подчеркнул глава государства.

К примеру, в результате реализации более 100 важных инвестиционных проектов по производству кондитерской, готовой мясо-молочной продукции, соков и прохладительных напитков можно обеспечить потребительский спрос и нормализовать инфляцию, отмечалось на совещании.

Поручено разработать комплексные меры по значительному наращиванию в 2020 году объемов производства продовольственной, мясной, мучной и кондитерской продукции, одежды, обуви, электротехники и лекарственных средств.

Очередным фактором, влияющим на инфляцию, является высокая себестоимость продукции. В связи с этим перед ответственными лицами поставлены задачи по анализу себестоимости продукции во всех предприятиях с государственной долей, модернизации и расширению мощностей, а также, при необходимости, передаче их частному сектору.

Подчеркнуто, что результатом реализации 153 крупных инвестпроектов в следующем году должно стать не столько введение в строй производственных мощностей, сколько их вклад в валовой внутренний продукт и обеспечение занятости.

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Подвергнут критике тот факт, что организованные в последние годы 23 предприятия работают не в полную мощность, а некоторые запланированные проекты не были реализованы в срок.

На Кабинет министров возложена задача образовать постоянную рабочую комиссию, ответственную за формирование инвестиционных проектов, которые будут способствовать экономическому росту и повышению экспортного потенциала, увеличению поступлений в бюджет. Правительству также поручено регулярно обсуждать такие проекты и производственные показатели.

На совещании проанализированы структура экспорта, конъюнктура внешних рынков и позиции отечественных предприятий на них.

Отмечено, что газ, золото, серебро, медь, цинк, полиэтилен и другое сырье все еще составляют более 50 процентов экспорта страны, не на должном уровне ведется работа по налаживанию производства и экспорта в отраслях, располагающих дешевым сырьем.

К примеру, кожевенно-обувная индустрия страны обладает потенциалом экспорта минимум на 1,5 миллиарда долларов, однако в настоящее время этот показатель не дотягивает и до 200 миллионов долларов.

Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, ассоциацией "Узчармсанот" поставлена задача увеличить экспорт в два раза, наладив глубокую переработку сырья и расширив производство женской обуви и сумок, спортивного инвентаря и других видов готовых кожевенно-галантерейных товаров.

Экспорт текстильной продукции за последние два года увеличился вдвое и достиг 1,6 миллиарда долларов, однако почти половину данного объема составляет пряжа. В связи с этим Министерству экономики и промышленности, ассоциации "Узтукимачиликсаноат" даны указания по увеличению доли готовой продукции в экспорте.

Экспортный рынок плодоовощной продукции сегодня оценивается в 205 миллиардов долларов. Доля страны на этом рынке не достигает и одного процента.

Министерству сельского хозяйства и компании "Узбекозиковкатхолдинг" поручено поэтапно довести объемы экспорта до 5 миллиардов долларов, рационально разместив культуры в 55 специализирующихся на плодоовощеводстве районах и организовав кооперативы по цепочке "заготовка – закупка – хранение/переработка – экспорт".

Высокой добавленной стоимостью и постоянным спросом обладают товары машиностроения и электротехники. Однако отечественные предприятия указанных отраслей не пользуются данной возможностью. В связи с этим ответственным лицам поручено развивать торговлю с соседними странами и увеличить экспорт в 2-3 раза.

Констатируя наблюдаемый за последние три года активный приток инвестиций и рост финансирования регионов, глава государства указал, что следует обратить основное внимание результативности каждого привлекаемого доллара.

"Пусть руководители безоговорочно уяснят: без точных расчетов, четких технико-экономических обоснований ни один проект не получит разрешение на финансирование," – сказал президент.

Отмечена необходимость создания во главе с премьер-министром комиссии по контролю за результативностью проектов, реализуемых за счет внешних займов, а также заслушивания отчетов ответственных за это ведомств.

Президент поручил Государственному налоговому и Государственному таможенному комитетам обеспечить поступление в бюджет средств в прогнозированном на 2020 год объеме. Указано на необходимость улучшения налогового администрирования посредством широкого внедрения таких передовых технологий, как электронные счета-фактуры, современная маркировка, онлайн-кассовые машины. Даны директивы по выстраиванию в таможенных органах вертикальной системы управления, точной оценки стоимости импортируемых товаров, широкого использования риск-анализа и других современных методов, а также усилению внутреннего контроля.

Глава государства отметил необходимость особого внимания вопросу снижения налогового бремени, так как оно положительно повлияет на экономику и благосостояние населения.

Всесторонне обсуждена на совещании расходная часть бюджета на 2020 год

Так, в следующем году предусмотрено увеличить ассигнования из государственного бюджета на социальную сферу. Так, расходы на систему здравоохранения вырастут на 18 процентов, сферу образования – на 10, развитие науки – 47 процентов по сравнению с показателями нынешнего года. Более того, запланирована реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.

Намечено выделить в 1,3 раза больше средств на обеспечение населения лекарственными средствами, в 3 раза больше на программу детского спорта, в 4 раза больше на программу геологоразведочных работ.

Особое внимание будет уделено внедрению водосберегающих технологий в хлопководстве и садоводстве, закупке сельскохозяйственной техники.

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Глава государства отметил, что при расходовании бюджетных средств самым важным приоритетом должно быть соблюдение финансово-бюджетной дисциплины. Главный критерий при этом – результат от каждого сума, направляемого в экономику. Министерству финансов и Счетной палате поручено определить целевые индикаторы финансируемых из бюджета программ и разработать порядок оценки их исполнения.

Отмечено, что в целях обеспечения финансовой независимости хокимиятов территориальные финансовые органы необходимо полностью перевести в структуру государственных органов на местах.

Определены также задачи по разработке трехлетней программы инвестиционных расходов на автодорожную, ирригационную, мелиорационную и другие сферы.