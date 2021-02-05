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Сенат Олий Мажлиса одобрил перенос выборов президента

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15945992/Senat-Oliy-Mazhlisa-odobril-perenos-vyborov-prezidenta.html

Согласно внесенным в законодательство изменениям, выборы главы государства будут проведены в первое воскресенье третьей декады октября. В 2021 году этот день выпадает на 24 октября.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов президента страны с декабря на октябрь, сообщили в информслужбе верхней палаты парламентаЕ

Законодательная палата на прошлой неделе приняла в первом чтении указанные поправки в законодательство. Отмечалось, что вносимые изменения позволят не затягивать принятие дальнейших важных государственных решений — формирование высших государственных органов, утверждение госбюджета и госпрограммы на предстоящий год.

"Сенаторы сегодня одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства", — сказал представитель верхней палаты.

Теперь закон направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.

В соответствии с внесенными изменениями, выборы президента Узбекистана будут перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Также на этот срок планируется перенести выборы в Законодательную палату, в представительные органы государственной власти областей, районов и городов.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин
Грозин об идее перенести выборы президента Узбекистана: цели и последствия
Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за границей.

В конце декабря 2020 года Шавкат Мирзиёев в своем послании обеим палатам парламента заявил, что выборы главы государства, запланированные на 2021-й, должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в республике.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016 года в стране прошли внеочередные выборы главы государства, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.

Теги:
политика, Узбекистан, выборы президента, выборы, Сенат Олий Мажлиса



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