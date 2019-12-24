Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 января - Минюст

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В пресс-службе Министерства юстиции составили подборку изменений, которые ожидают жителей Узбекистана с начала нового года. В частности:

- Ответственность за соблюдение требований законодательства о государственных закупках возлагается на органы управления. Технические задания и импортные контракты на государственные закупки не подлежат экспертизе в ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов".

- Вводятся отдельные штатные единицы ветеринарного врача и зоотехника в животноводческих хозяйствах с поголовьем крупного рогатого скота 100 голов и более, а также птицеводческих хозяйствах с поголовьем 100 тысяч голов и более.

Коровы скотоводческих хозяйств и коровы, содержащиеся у населения, искусственно осеменяются семенем племенных быков в соответствии с планом племенного дела.

Хокимияты районов согласуют с территориальными подразделениями Агентства "Узбекчорванасл" план размещения кормовых культур на следующий год.

- Сведения о праве собственности на недвижимое имущество во всех территориях Республики вносятся в Реестр нотариусами только по итогам составления кадастрового паспорта в электронном виде и собственнику выдается выписка из Реестра.

- Следующие направляются в органы кадастра в электронном виде:

коммерческими банками – акт приемки жилого дома и другие необходимые сведения для осуществления государственной регистрации права собственности на построенный жилой дом и ипотеки;

Агентством по управлению государственными активами и риэлторскими организациями – сведения, необходимые для осуществления государственной регистрации прав на объекты недвижимости, возникающие в результате его реализации через "E-IJRO AUKSION" и оказания риэлторских услуг.

- 50 процентов взысканных штрафов за незаконную вырубку, повреждение либо уничтожение тутовых насаждений направляются на посадку новых саженцев шелковицы на территории совершения правонарушений.

- Отменяется действие соответствующих льгот по таможенным платежам в отношении индукционных печей и камер, используемых для производства проката черных металлов.

- На территории республики контроль за соблюдением весогабаритных параметров тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств, в том числе въезжающих в республику, а также взимание сборов за передвижение по автомобильным дорогам и выдачу разрешений на их передвижение (въезд) осуществляет Комитет по автомобильным дорогам (Комитет).

- Установка технических средств регулирования дорожного движения и их конструкций, включая технические средства фото- и видеофиксации, осуществляется по согласованию с Комитетом.

Запрещается проектирование и прокладка новых сетей инженерных коммуникаций продольного расположения под проезжие части автомобильных дорог, за исключением их поперечного пересечения с автомобильными дорогами.

- Договора по вновь начинаемым объектам на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, а также осуществление технического надзора в отношении дорожно-строительных работ заключаются исключительно по итогам конкурса (тендера), проводимого в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Консалтинговые услуги (технический надзор) в отношении дорожно-строительных работ могут осуществляться независимыми организациями.

Функции заказчика по строительству и ремонту городских улиц г. Ташкента осуществляет, в порядке эксперимента, хокимият г. Ташкента.

- Начиная с 1 января 2020 года не требуется получение лицензии на право осуществления деятельности в сфере реализации нефтебитума дорожных марок.

- Отдельные функции и полномочия хокимиятов передаются территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.

Исключается ряд функций и полномочий хокимиятов.

Не допускается истребование государственными органами и организациями у граждан 28 видов документов и их выдача органами самоуправления граждан.

Упраздняются отдельные межведомственные коллегиальные органы (перечень приведен в указанном постановлении), созданные актами Президента и Правительства.

- Некоторые хозяйственные общества и предприятия стратегического значения размещают объявление на специальном информационном портале по государственным закупкам перед осуществлением закупок.

- В порядке эксперимента 10 высших учебных учреждений переходят на систему самофинансирования.

- Убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, покрываются за счет республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.