Молодой ученый рассказал, как добился успеха и какой будет экономика будущего

Перечень достижений узбекистанца едва ли сопоставим с его возрастом: ему не более 30 лет, а он уже ученый, профессор, создатель технологичного стартапа Lotus Engineering, заведующий лабораторией нанотехнологий, композитных и перспективных материалов.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. История молодого ученого Амира Абидова звучит как пособие к действию для начинающих разработчиков инновационных проектов. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с автором самого экономически привлекательного стартап-проекта из Узбекистана, представленного в "Сколково", и узнала, что стоит по ту сторону успеха.

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Стартап-проект Clean Box по производству обеззараживающих средств для использования в быту был признан самым коммерчески привлекательным и получил международное признание.

Разработка также получила грант на 800 млн сумов Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Амиру было предложено стать резидентом "Сколково". Это, по мнению ученого, откроет для развития бизнеса новые возможности.

© Foto : Из личного архива Амира Абидова Амир Абидов

Перечень достижений узбекистанца едва ли сопоставим с его возрастом: ему не более 30 лет, а он уже ученый, профессор, создатель технологичного стартапа Lotus Engineering, заведующий лабораторией нанотехнологий, композитных и перспективных материалов Узбекско-корейского научно-технологического центра НПО ПРМ и ТС.

А начиналось все с участия в локальных инновационных конкурсах, рассказывает юноша:

"Наш проект - это классический "гаражный стартап": сначала мы участвовали в небольших конкурсах, затем представили свою разработку на инновационной ярмарке в Узбекистане, где получили приз за лучший стартап-проект; далее выступили на конкурсе в Израиле, заняв там первое место, и следующим этапом было обучение в "Сколково".

Сейчас команда молодых разработчиков ставит перед собой очередные цели - это дальнейшее сотрудничество со "Сколково", а также участие в европейских конкурсах инновационных проектов и выход на глобальный рынок.

Напомним, в начале февраля 2020 года представители 25 стартап-компаний Узбекистана отправились в Москву для участия в программе "Софтлендинг", проводимой фондом "Сколково".

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Поездка осуществляется в рамках соглашения, подписанного 20 ноября 2019 года между Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и некоммерческим Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково").

Проводимая три раза в год (апрель, июнь, октябрь) программа "Софтлендинг" знакомит зарубежные высокотехнологичные компании с возможностями российской инновационной инфраструктуры, рынком, правилами ведения бизнеса в РФ, партнерами Фонда.

Проект Амира Абидова пригласили стать резидентом "Сколково". Для этого ребятам нужно подать заявку и пройти дальнейший отбор, так называемое слепое рецензирование - заявку будут изучать эксперты из различных стран.

© Foto : Из личного архива Амира Абидова Амир Абидов

"В случае успеха мы получим право стать резидентом "Сколково". А это откроет для нас новые возможности. К примеру, для резидентов выделяют микрогранты до 5 млн рублей. При этом Фонд значительно расширяет спектр бизнес-возможностей, ведь он ассоциирован с технопарками Южной Кореи, Беларуси и других стран," - подчеркивает Амир.

© Foto : Из личного архива Амира Абидова Амир Абидов

На вопрос о значимости подобных проектов для экономики Узбекистана, профессор Абидов уверенно отвечает, что именно за ними будущее. Аргумент из уст молодого разработчика звучит убедительно - это требование времени, ведь идея - самый ценный продукт.

"Сегодня в мире набирает обороты глобальная промышленная революция, а потому инвестиции в разработки молодых ученых, которых в Узбекистане сейчас очень много, - это инвестиции в будущее," - уверен узбекистанец.

По словам Амира Абидова, сегодня промышленность Узбекистана встает на рельсы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Одно из важных направлений - это редкие металлы - вольфрам и т. д. Их очень мало, и они дорогостоящие, из них можно изготавливать дорогостоящую продукцию.

© Foto : Из личного архива Амира Абидова Амир Абидов

"Я сам являюсь сотрудником Научно-технологичного центра редких металлов, мы построили этот центр совместно с корейскими коллегами - он единственный в СА, у нас установлено уникальное оборудование. Мы создаем новые виды продукции, которые будут важными элементами нашей экономики, - считает ученый. - А в нефтегазовой сфере мы развиваем проекты по производству полимеров и других нефтепродуктов. Это уже товары с высокой добавленной стоимостью".

Напомним, на днях стало известно, что Министерство инновационного развития Республики Узбекистан совместно с Фондом содействия инновациям Российской Федерации объявляет конкурс стартап-проектов "Узбекистан - Российская Федерация".

Совместный конкурс стартап-проектов для узбекистанских участников проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами в 2019 году.

Для участия в конкурсе юридические лица Узбекистана должны привлечь партнеров из РФ. С узбекской стороны победителям будет выделены суммы до 1 миллиарда сумов (около 105 тысяч долларов), заявки принимаются до 30 апреля.