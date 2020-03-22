Прибывшие из-за рубежа граждане Узбекистана помещены на карантин

Все прибывшие размещены на двухнедельный карантин в специальные центры в Бухаре, Навои и Ургенче, сообщили в оперативном

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Власти Узбекистана поместили 881 граждан страны, доставленных в воскресенье самолетами из России, Малайзии и Турции, на двухнедельный карантин в специализированных центрах в регионах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба при кабмине страны.

К настоящему моменту число зараженных увеличилось до 43. Власти страны с 16 марта до 30 апреля решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан будут организованы чартеры для доставки их на родину. Все узбекистанцы после прилета помещаются на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более 2,3 тысячи человек.

"Сегодня утром авиационными чартерами Uzbekistan airways в Узбекистан из России, Малайзии и Турции доставлены 881 соотечественник", - сказал представитель штаба.

По его словам, все прибывшие размещены на двухнедельный карантин в специальные центры в Бухаре, Навои и Ургенче. В частности, спецрейс Uzbekistan airways доставил из Москвы 239 узбекистанцев, из Новосибирска – 253 человека.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщало, что в терминалах "Внуково" и "Шереметьево" из-за прекращения авиарейсов скопилось значительное число узбекистанцев, которые также прибывают из других регионов РФ, европейских и азиатских стран. Также большое число узбекистанцев со среды ожидали вылета на родину в новосибирском аэропорту "Толмачево".

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Пятнадцатого марта вирус COVID-19 проник в Узбекистан. В республике закрылись все вузы, школы и детские сады. В стране отменены все массовые мероприятия.

Между тем власти просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.