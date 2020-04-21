Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 апреля

В республике продолжает расти число заболевших коронавирусом, однако количество выздоровевших тоже стремительно увеличивается.

Последние данные по числу заболевших

В Узбекистане выявили еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся выросло до 1 657 человек.

Новая жертва COVID-19

Министерство здравоохранения республики сообщило о шестом пациенте, умершем от осложнений, связанных с коронавирусом. Это 73-летний житель Намангана. Мужчина поступил в реанимационное отделение областной инфекционной больницы 14 апреля с диагнозом ишемическая болезнь сердца, гипертония, атеросклеротический кардиосклероз, двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность.

У пациента выявили COVID-19. Ведущие специалисты медучреждений все эти дни следили за состоянием больного. Однако, несмотря на усилия врачей, он умер от сердечной недостаточности.

Сколько человек вылечились

Во вторник стало известно, что от коронавируса выздоровели еще 96 человек: восемь — в Андижане, пять — в Фергане, 19 — в Бухарской и Хорезмской областях, 20 — в Намангане (среди них пятилетний мальчик), 44 — в Ташкенте.

Таким образом, число узбекистанцев, которые смогли с помощью врачей побороть болезнь, выросло до 357 человек.

Коронавирусная пауза

По данным Государственного налогового комитета, в стране временно приостановили деятельность 198 969 индивидуальных предпринимателей из 247 286 зарегистрированных, то есть почти 80,5%.

Бизнесменам, столкнувшимся с форс-мажорными обстоятельствами, рекомендуется проводить процедуру временного приостановления деятельности удаленно — через специальный портал my.soliq.uz.

Данной услугой в апреле уже воспользовались 2,4 тысячи предпринимателей. При этом им не начислили налоги на сумму 1,1 миллиарда сумов в соответствии с указом президента.

Страна начнет смягчать карантин

Президент Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи заражения COVID-19 или эпидемиологическая обстановка улучшилась. При этом глава государства подчеркнул, что шаги нужно предпринимать "только с умом".

Школьники останутся дома

Юные узбекистанцы завершат учебный год дистанционно, в рамках продолжающегося телевизионного проекта Online-maktab ("Онлайн-школа"). Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Спасибо, Узбекистан!

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым поблагодарил правительство республики за поставку защитных масок и других материалов для борьбы с COVID-19.

Мишустин также подчеркнул, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер отношений между двумя странами.

Новость для влюбленных

Пары, которые собираются после карантина узаконить отношения, могут удаленно подать заявление на заключение брака. Сделать это можно на Едином портале интерактивных госуслуг. Главное, чтобы и у жениха, и у невесты была электронная подпись.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.