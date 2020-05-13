Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь в Узбекистане 2 055 человек — это 80% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Обновленные данные по числу выявленных случаев

По данным Минздрава, в республике зафиксировано 2 568 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 49.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране лечатся 503 пациента с положительным тестом на коронавирус.

Динамика выздоровлений крайне положительная

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 45 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте, Сурхандарье, Хорезме, Намангане и Самарканде.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 055.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 80% от общего числа инфицированных.

В долине самый высокий показатель выздоровления зафиксирован в Фергане

По данным Минздрава, в долине самый высокий показатель выздоровления зафиксирован в Ферганской области, и она близка к получению статуса свободной от коронавируса территории.

Здесь полностью выздоровели 156 человек. И на лечении остался всего один пациент.

Скандал в Самаркандской области из-за медработника

Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего отделением медучреждения в регионе.

Врач почувствовал недомогание 20 апреля, однако к специалистам не обратился, а начал лечение дома. В результате его жена, родственники, пациенты и сотрудники заразились COVID-19 — всего 34 человек.

Сейчас все заразившиеся находятся на лечении в областной инфекционной больнице. В отношении медработника возбуждено уголовное дело.

Из России на родину вернулись 267 узбекистанцев

Авиакомпания Uzbekistan Airways чартерным рейсом 12 мая вернула 267 узбекистанцев из РФ.

Все прибывшие будут помещены под двухнедельный карантин в специальном отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь

Посольство Узбекистана в России запускает проект под названием "Мехр" и начинает выплачивать материальную помощь нуждающимся узбекистанцам.

Для ее получения необходимо отправить заявку через специально созданный посольством электронный портал мехр.рф, который функционирует на узбекском и русском языках.

Подробную информацию можно прочитать здесь.

Комментарий посольства РФ в Узбекистане по поводу вывоза россиян из республики

Дипломаты просят российских граждан, ожидающих вылета из Узбекистана, следить только за официальной информацией и не верить ложным сведениям, распространяемым рядом СМИ.

По словам заведующего Консульским отделом посольства Ивана Фетисова, дипломаты дипведомства активно работают над возвращением россиян домой.

В частности, с 17 марта по 29 апреля было организовано 16 чартерных рейсов, на борту которых в общей сумме был 2 681 человек.

Фетисов отметил, что всем гражданам, которые не смогли попасть на рейсы, необходимо, заполнить анкеты и оставаться на связи, чтобы посольство в любой момент могло связаться.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,28 миллиона, скончались свыше 292 тысяч человек, выздоровели — более 1,5 миллиона.