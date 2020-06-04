Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 июня

Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Самые важные новости об эпидемиологической обстановке в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Выявленные случаи заболевания COVID-19

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане 4 июня выросло на 35 и достигло 3909.

Все новые случаи выявлены в Навоийской области, из них 27 — среди граждан, которые находились в контакте с больными с коронавирусом, и 8 — среди населения (6 — в Навои, по 1 — в Навбахорском и Карманинском районах).

Динамика выздоровлений

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3082. На лечении остаются 811 пациентов.

Правила приема в вузы в 2020 году в Узбекистане

Абитуриенты в Узбекистане смогут подавать документы круглосуточно каждый день с 15 июня по 15 июля, сообщают в Государственном центре тестирования.

Экзамены будут проходить в три смены: первая – с 7.30, вторая – с 11.30 и третья – с 15.30.

Абитуриенты смогут подать документы не выходя из дома, через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись мобильным телефоном или компьютером.

При проведении вступительных испытаний должны соблюдать все санитарные нормы.

Трехэтапное восстановление туризма

Первый этап возобновления туризма в Узбекистане будет посвящен реанимации деятельности туроператоров и гостиниц

Второй этап – это восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ.

На третьем этапе Узбекистан постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

Послабление карантина: кафе, детсады, рынки, торговые центры и многое другое

Детские сады, рестораны, кафе, вещевые рынки с 15 июня открываются в Узбекистане в регионах с благополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19.

В регионах Узбекистана, отнесенных к "желтой" и "зеленой" зонам по риску заражения COVID-19, с 5 июня будет разрешена работа гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, пляжей, гостевых домов, других мест отдыха и средства размещения (кроме хостелов).

С 8 июня открываются мечети и церкви

Религиозные учреждения возобновят свою деятельность только с 8 июня 2020 года и исключительно в "зеленых" зонах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (с обязательным ношением защитных медицинских масок), а также мер социальной дистанции (расстояние между посетителями не менее 1,5−2 м).

В Бухарской области ищут зараженную

В Шафирканском районе Бухарской области представители штаба по борьбе с коронавирусом ищут, с кем могла контактировать зараженная COVID-19. Женщина по неизвестной причине скрывает данную информацию.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, выявлено уже более 6,29 млн случаев заражения. Выздоровели — 2,7 млн человек, умерли — свыше 381 тыс.