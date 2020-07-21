Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 июля

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 17 755 (+165), сообщает Минздрав.

104 новых случая заболевания были выявлены в Ташкенте (среди контактировавших с зараженными), 7 - в Ташкентской области, 54 - в Андижанской области (среди населения).

Динамика выздоровлений

На данный момент проходят лечение 8 199 человек. Из них 76 находятся в состоянии средней тяжести, 28 - в критическом.

От коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 9 463 человека.

Летальные исходы

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 93. Последний известный случай – 68-летняя жительница Шайхантахурского района Ташкента, которая с 25 июня по 14 июля проходила лечение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Несмотря на проводимые реанимационные процедуры, состояние пациентки резко ухудшилось, и она умерла от отека легких, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Почти 100 махаллей в Сырдарьинской области заражены коронавирусом

Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев заявил журналистам, что сейчас в регионе от коронавируса лечатся 190 граждан. При этом 57 пациентов находятся в стационарных условиях, а остальные 133 – в домашних. У 31 жителя обнаружена пневмония, но ни один из них не подключен к аппаратам ИВЛ. Полностью выздоровели 194 гражданина.

Кувейтский фонд направит $5,6 млн на оснащение клиник Узбекистана

Заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств Фонда в размере $5,6 млн на оснащение медицинских учреждений Узбекистана современным оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

Узбекистан и КНР могут провести тестирование вакцины против COVID-19

Посол Узбекистана в КНР Бахтиер Саидов и председатель правления китайской Sinopharm Group Лю Цзинчжэнь обсудили возможности борьбы специалистов двух стран с пандемией COVID-19. В частности, китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group (CNBG, входит в Sinopharm Group).

Почему Узбекистану надо отказаться от вывозных рейсов

Глава Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил отказаться от вывозных рейсов для соотечественников, поскольку это может привести к новому росту заражаемости коронавирусом COVID-19 в республике.

Кому разрешено не платить налоги до конца года

В целях снижения негативных последствий пандемии коронавируса гражданам и предпринимателям Узбекистана до конца года предоставлены специальные льготы.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 14,7 миллиона, скончались 610 тысяч человек, выздоровели — более 8,29 миллиона.