Исмаилов: усилия по предотвращению экологической катастрофы Приаралья - недостаточны

Шавкат Мирзиёев предложил создать инновационную платформу, на которой лучший мировой опыт борьбы с экологическими катастрофами можно будет институционально применить в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В числе инициатив, озвученных Шавкатом Мирзиёевым в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН было создание международной коалиции, целью которой станет борьба с такими явлениями, как голод и бедность.

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По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Саховат" Бахрома Исмаилова, для Узбекистана это очень актуальная задача, учитывая, что республика входит в число наиболее быстрорастущих государств с приростом населения 1,4% в год.

Sputnik Бахром Исмаилов — Исполнительный директор благотворительного фонда "Саховат"

И поэтому вопрос о том, как прокормить население - для Узбекистана крайне важен. Мирзиёев демонстрирует качественный подход именно к решению этих вопросов, а не просто декларированию их.

В период пандемии Узбекистан продемонстрировал очень сильную социальную политику как внутри государства, так и за его пределами. Несколько миллионов граждан Узбекистана являются трудовыми мигрантами и работают, в том числе и в России и в самый сложный период именно они стали самыми незащищенными представителями российского общества, подчеркнул Исмаилов. И в этой ситуации узбекистанцы, которые не имели возможности выехать на родину, получили прямую помощь от фондов "Саховат", "Мехр". При этом и на территории самого Узбекистан были развернуты мероприятия, которые были направлены на то, чтобы помочь людям, которые остались без работы.

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Президент Узбекистана также предложил принять специальную резолюцию ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого документа — объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

"Вопрос экологии также остро актуален для Узбекистана, это не только Арал, но и глобальные изменения климата, - отметил эксперт. - Так как Узбекистан это аграрная страна, все отражается на производстве агропромышленной продукции, на ее количестве и занятости населения. При этом зона экологического бедствия Арала непрерывно расширяется. Узбекистан борется с этой проблемой на передовой".

Президент подчеркнул, что те усилия, которые предпринимаются сейчас, важны, но этого недостаточно: нужно находить новые инструментарии решения этих вопросов.

Sputnik Выступление Шавката Мирзиёева на Генерально ассамблее ООН. Трансляция в посольстве Узбекистана в РФ

Мирзиёев предложил создать инновационную платформу, на которой лучший мировой опыт борьбы с экологическими катастрофами можно будет институционально применить в Центральной Азии.