15:52 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Вид на Аральское море с высоты

Исмаилов: усилия по предотвращению экологической катастрофы Приаралья - недостаточны

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (8)
6910
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15043587/Ismailov-usiliya-po-predotvrascheniyu-ekologicheskoy-katastrofy-Priaralya---nedostatochny.html

Шавкат Мирзиёев предложил создать инновационную платформу, на которой лучший мировой опыт борьбы с экологическими катастрофами можно будет институционально применить в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В числе инициатив, озвученных Шавкатом Мирзиёевым в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН было создание международной коалиции, целью которой станет борьба с такими явлениями, как голод и бедность.

Мирзиёев поручил разработать план избавления нуждающихся семей от бедности >>

По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Саховат" Бахрома Исмаилова, для Узбекистана это очень актуальная задача, учитывая, что республика входит в число наиболее быстрорастущих государств с приростом населения 1,4% в год.

Бахром Исмаилов — Исполнительный директор благотворительного фонда Саховат
Sputnik
Бахром Исмаилов — Исполнительный директор благотворительного фонда "Саховат"

И поэтому вопрос о том, как прокормить население - для Узбекистана крайне важен. Мирзиёев демонстрирует качественный подход именно к решению этих вопросов, а не просто декларированию их.

Сбор благотворительных наборов для нуждающихся слоев населения
Министерство юстиции Узбекистана
Запущен еще один благотворительный проект по поддержке нуждающихся

В период пандемии Узбекистан продемонстрировал очень сильную социальную политику как внутри государства, так и за его пределами. Несколько миллионов граждан Узбекистана являются трудовыми мигрантами и работают, в том числе и в России и в самый сложный период именно они стали самыми незащищенными представителями российского общества, подчеркнул Исмаилов. И в этой ситуации узбекистанцы, которые не имели возможности выехать на родину, получили прямую помощь от фондов "Саховат", "Мехр". При этом и на территории самого Узбекистан были развернуты мероприятия, которые были направлены на то, чтобы помочь людям, которые остались без работы.

Ученые из Казахстана оценили опыт Узбекистана в озеленении высохшего дна Арала >>

Президент Узбекистана также предложил принять специальную резолюцию ГА ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого документа — объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

"Вопрос экологии также остро актуален для Узбекистана, это не только Арал, но и глобальные изменения климата, - отметил эксперт. - Так как Узбекистан это аграрная страна, все отражается на производстве агропромышленной продукции, на ее количестве и занятости населения. При этом зона экологического бедствия Арала непрерывно расширяется. Узбекистан борется с этой проблемой на передовой".

Президент подчеркнул, что те усилия, которые предпринимаются сейчас, важны, но этого недостаточно: нужно находить новые инструментарии решения этих вопросов.

Выступление Шавката Мирзиёева на Генерально ассамблее ООН. Трансляция в посольстве Узбекистана в РФ
Sputnik
Выступление Шавката Мирзиёева на Генерально ассамблее ООН. Трансляция в посольстве Узбекистана в РФ

Мирзиёев предложил создать инновационную платформу, на которой лучший мировой опыт борьбы с экологическими катастрофами можно будет институционально применить в Центральной Азии.

Тема:
Выступление Мирзиёева на 75-й сессии ГА ООН: инициативы и их реализация (8)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Генассамблея ООН, бедность, голод, эксперт, экология, Аральское море, Приаралье



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
LIVE_Спутник: Лидеры стран принимают участие в утренней сессии ООН
Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — видео
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться