Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 сентября

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

Количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 53 834 (+167).

Из 167 новых случаев выявлены: 152 - в Ташкенте; 15 - в Ташкентской области.

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 398 пациентов. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 50 230 (+398) человека - 93%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 3 158 пациентов.

Летальные исходы

К этому часу зарегистрирована одна смерть пациента от коронавируса.

Отабеков не исключил возможности введения в Узбекистане нового карантина

"Полагаю, что не будет такого жесткого карантина, как два месяца назад. Но последнее время у нас ежедневно регистрируется более 600 случаев заражения коронавирусом. Это связано с тем, что население уже перестало соблюдать необходимые меры. Если мы продолжим усугублять эпидемическую ситуацию, правительство может ввести ряд ограничительных мер, в том числе строгие карантинные меры, как это делалось дважды", — отметил эпидемиолог.

По его словам, в конечном счете все зависит от самих граждан.

Почему СЭС отказывают в тестах на COVID-19 и отправляют в частные клиники

Если у человека нет никаких симптомов COVID-19 и если он не контактировал с инфицированным, то бесплатное тестирование не предусмотрено.

Хоким Кашкадарьинской области встретился с делегацией врачей из России

Сейчас медики из РФ посещают ряд медицинских учреждений, расположенных в регионе, и вместе с узбекскими врачами проводят совместную работают по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Самару направили автобусы для вывоза еще около 700 узбекистанцев

Будет налажено специальное автобусное сообщение. Сегодня первые 15 автобусов выехали из Ташкента в Самарскую область.

Первая колонна прибудет в российский регион 25 сентября и в этот же день выедет обратно в Узбекистан, забрав около 700 соотечественников. По его оценке, следующая колонна может быть отправлена в Самарскую область в начале следующей недели.

Исламский банк развития готов вновь поддержать Узбекистан в борьбе с COVID-19

Глава финучреждения отметил, что ИБР готов оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса и оказании необходимой помощи населению, используя возможности Пакета стратегической готовности и реагирования, общий размер которого составляет 2,3 млрд долларов, для финансирования закупок медицинского оборудования и материалов для профильных клиник.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,9 миллиона, скончалась 977 тысяч человек, выздоровели — 22 миллиона.