19:43 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск

Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 сентября

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (877)
25601
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/09/14940293.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15047619/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-24-sentyabrya.html

Количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 53 834 (+167). Излечились от коронавируса 398 пациентов.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

Количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 53 834 (+167).

Из 167 новых случаев выявлены: 152 - в Ташкенте; 15 - в Ташкентской области. 

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 398 пациентов. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 50 230 (+398) человека - 93%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 3 158 пациентов.

Летальные исходы

К этому часу зарегистрирована  одна смерть пациента от коронавируса.

Отабеков не исключил возможности введения в Узбекистане нового карантина

"Полагаю, что не будет такого жесткого карантина, как два месяца назад. Но последнее время у нас ежедневно регистрируется более 600 случаев заражения коронавирусом. Это связано с тем, что население уже перестало соблюдать необходимые меры. Если мы продолжим усугублять эпидемическую ситуацию, правительство может ввести ряд ограничительных мер, в том числе строгие карантинные меры, как это делалось дважды", — отметил эпидемиолог.

По его словам, в конечном счете все зависит от самих граждан. 

Почему СЭС отказывают в тестах на COVID-19 и отправляют в частные клиники

Если у человека нет никаких симптомов COVID-19 и если он не контактировал с инфицированным, то бесплатное тестирование не предусмотрено.

Хоким Кашкадарьинской области встретился с делегацией врачей из России

Сейчас медики из РФ посещают ряд медицинских учреждений, расположенных в регионе, и вместе с узбекскими врачами проводят совместную работают по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Самару направили автобусы для вывоза еще около 700 узбекистанцев

Будет налажено специальное автобусное сообщение. Сегодня первые 15 автобусов выехали из Ташкента в Самарскую область.

Первая колонна прибудет в российский регион 25 сентября и в этот же день выедет обратно в Узбекистан, забрав около 700 соотечественников. По его оценке, следующая колонна может быть отправлена в Самарскую область в начале следующей недели.

Исламский банк развития готов вновь поддержать Узбекистан в борьбе с COVID-19

Глава финучреждения отметил, что ИБР готов оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса и оказании необходимой помощи населению, используя возможности Пакета стратегической готовности и реагирования, общий размер которого составляет 2,3 млрд долларов, для финансирования закупок медицинского оборудования и материалов для профильных клиник.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,9 миллиона, скончалась 977 тысяч человек, выздоровели — 22 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (877)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Баббл-гам навсегда: история появления жевательной резинки - фотолента
Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться