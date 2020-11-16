Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 ноября

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 67 526, показатель выздоровления соответствует 96%.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика заболеваний по стране

16 ноября 2020 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 70 299 (+56).

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 67 526, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 175 пациентов.

В Ташкенте появились новые баннеры в поддержку врачей

Объекты расположены на фасаде Государственной консерватории. Оба баннера представляют собой коллаж из врачей в сопровождении музыкальных символов и музыканта в маске", - говорится в сообщении.

На баннерах красуются такие надписи, как "Спасибо врачам" и "Лечить это искусство" на узбекском и русском языках.

Найден растительный продукт, который убивает 97% коронавируса за 5 минут

Сок черноплодной рябины способен на 96,98% подавить активность SARS-СoV-2 в организме. На это потребуется всего пять минут.

Сильнейшим противовирусным и противовоспалительным эффектом также обладают гранатовый сок и зеленый чай — они способны уничтожить до 80% коронавируса.

Эти соки и чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, в которых вирус не может существовать.

В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Узбекистана

В рамках церемонии приема-передачи груза вице-премьер Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева поблагодарила власти Узбекистана за оказанную помощь в рамках мер по борьбе с COVID-19.

В составе медицинского груза - защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

UzAirways будет чаще летать из Ташкента в Дубай

Uzbekistan Airways с 1 декабря увеличивает число рейсов из Ташкента в Дубай с четырех до пяти в неделю.

Самолеты будут летать из столицы Узбекистана в крупнейший город ОАЭ по понедельникам, средам, пятницам, четвергам и воскресеньям.

В России будут проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов

Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.

Срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.

Распространение COVID-19 в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на планете выявлено более 54,4 млн случаев заболевания COVID-19, при этом умерли свыше 1,32 млн пациентов, а одолели вирус - более 35 млн жителей.