Ядерные "секреты" и планы Узбекистана – интервью с директором ИЯФ

В сентябре 1959 года в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана, который располагался в городке Улугбек, недалеко от Ташкента, был построен ядерно-исследовательский реактор BBP-CM мощностью 2 МВт. В дальнейшем его мощность была увеличена до 10 МВт. Данная установка разрабатывалась специалистами Российского Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ) имени Н.А. Доллежаля. Сейчас институт готовиться отмечать свое 65-летие.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовала с директором Института ядерной физики при АН Узбекистана Ильхомом Садыковым о том, какие исследования там сейчас ведутся, что мешает развитию, какие надежды возлагаются на АЭС и насколько высок интерес узбекской молодежи к физике.

Sputnik / Дильшода Рахматова Ильхам Садыков, заместитель директора Института ядерной физики. Доктор технических наук

— Ильхом Исмоилович, чем вы объясняете тот факт, что формально ИЯФ в Узбекистане создали только в 2017 году, хотя исследования проводились тут еще с середины прошлого века?

— Меня часто об этом спрашивают, и в Уставе института так написано, но на самом деле ИЯФ основан в сентябре 1956 года. Это крупнейший научно-исследовательский центр не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Сегодня мы на пороге 65-летнего юбилея.

Однако в 2016 году по решению правительства институт практически перестал существовать — его буквально разделили на две части. Одну отдали МЧС, другую — факультету физики Национального университета. В нашем институте тогда работали более 500 человек, а на физфаке всего — всего 48. Тогда на эту тему шутили, мол "муравья женили на слонихе".

Но уже через год после этого, в 2017 году Шавкат Мирзиёев поручил восстановить Институт ядерной физики. А 21 ноября 2019 года было принято решение "О поддержке научно-исследовательской деятельности ИЯФ". Этот документ охватывает все аспекты жизни института: направления развития, международные связи, кадровые вопросы, применение достижение института в различных сферах экономики и другое. Так ИЯФ был восстановлен и продолжает свою деятельность.

—Чем сегодня занимается институт и какие исследования проводит?

— Прежде всего, это фундаментальные и практические исследования по следующим направлениям: ядерная физика, радиационная физика твердых предметов, материаловедение, активационный анализ, радиохимия, научное приборостроение, информационные технологии. Сегодня в институте работают 14 научных отделов и лабораторий.

— Какие достижения ученых института вы можете перечислить?

— У нас есть разработки очень близкие к производству: например, продление срока службы твердых материалов в результате их радиационной обработки. В этом направлении мы сотрудничаем с Навоийским и Алмалыкскими ГМК. Также есть договоренности еще с двумя предприятиями.

Помимо этого, институт занимается разработкой в радиохимии— получением новых изотопов на базе атомного реактора. Был получен новый радиоизотоп — Ютеций-177. Этот материал используется в медицине для лечения раковых болезней. Но пока это только изотоп, и нужно время чтобы довести его до состояния лекарства, то есть радиофарм – нужно время. В этой сфере мы сотрудничаем с иностранными инвесторами.

Еще один перспективный радиоизотоп — Германий-68. Над его получением и применением мы работаем совместно с коллегами из России и Казахстана.

Также мы уже довольно долгое время проводим исследования по направлению улучшения качества медицинской продукции путем радиационной обработки.

Отдельное направление нашей деятельности — работа с драгоценными камнями: учеными была создана оригинальная технология по ядерному окрашиванию. В природе многие драгоценные камни, как топаз, турмалин, аквамарин, рубин – в основном бесцветны. Цветные среди них менее 10%. Окрашивание их в естественных условиях занимает миллионы лет, но в ядерном реакторе этот процесс достижим всего за несколько часов. За счет этого их стоимость возрастает десятки раз.

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Другие реакторы в мире, например в Венгрии и в Египте тоже занимаются подобной процедурой, однако наша техника одновременно может обработать большое количество, что снижает себестоимость такого подхода. В этой связи заказов на окрашивание много — уже подписаны контракты на обработку 1 тонный камней в год.

— Ведет ли институт какие-то секретные исследования?

— В годы независимости все секретные программы были прекращены и сейчас такими направлениями мы не занимаемся.

— Ядерная физика считается одной из самых новых сфер науки. Насколько молодежь интересуется этим? Как в институте обстоят дела с подготовкой свежих кадров?

— Сегодня ИЯФ работают 15 докторов наук, три академика и очень много молодежи. Каждый академик по своим направлениям поддерживают традицию и воспитывает себе научную смену. Наши ведущие ученые на основе собеседования сами выбирают себе учеников и вместе работают, проводят исследования.

После принятия решения о строительстве АЭС в Узбекистане, в Институте было создано новое направление и привлечены молодые люди. В ИЯФ действует более десятка научных школ по ядерной физике, теоритической, экспериментальной, химической физике и другие направления. Наши специалисты создали свои научные школы. Ожидаем, что получим десятки высокопрофессиональных экспертов в своей сфере.

Сегодня интерес молодежи к ядерной физике растет. Конечно, меня радует, что даже школьники увлечены ядерной физикой. Меня часто спрашивают, куда пойти учиться, чтобы стать физиком-ядерщиком.

В рамках нашего института налажено сотрудничество с Российским Национальным Исследовательским Ядерным университетом, а также открыт первый зарубежный филиал МИФИ.

— А какая сейчас первоочередная актуальная проблема и задача в вашем институте?

— Ядерный реактор, различные приборы или их части со временем устаревают, ведь это все запущено в 1959 году. Нам практически не выделяют средства на их обновление.

Институт получает более 3 миллионов долларов в год. По договорам зарабатываем 9-10 миллиардов сумов в год. Каждый сум, выделенный нам из бюджета, превращается в 2-3 сума, но мы не можем получить разрешение на то чтобы обменять устаревшее оборудование на новое за свои же деньги.

Допустим, произошла непредвиденная ситуация, сгорел какой-нибудь насос, его нужно срочно починить. Нет времени составлять договор, объявлять тендер на бирже и т.д. У нас нет времени на бумажную работу. Конечно, есть такие организации, которые могут за два часа все починить, но у нас нет права заключать договор с ними.

Например, когда срочно нужно было купить кое-что для реактора, мы заключили договор и поставили на биржу. Выиграла компания из Кувасая (Ферганская область), мы были удивлены, думали, — неужели необходимое для реактора оборудование производится в Узбекистане? А когда позвонили, узнали, что нет. В текущей системе "защиты от коррупции" мы теряем силы и время.

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Нужно понять одно – материалы, которые используются в реакторе должны быть очень высокого качества. Нужно признать, хоть это и печально, но те ионообменные смолы, которые производятся в Узбекистане для очистки реакторной воды, непригодны для нашего реактора, потому что у них низкое сопротивление радиации.

Выделяемые средства должны отдаваться самому институту, потому что никто кроме специалистов не знает, какое оборудование лучше всего покупать.

— Узбекистан строит АЭС на основе российских технологий. Что вы думаете об этом как ведущий физик? Насколько это выгодный вариант для Узбекистана?

— Сегодня в 32 страхах мира эксплуатируется 191 АЭС. Россия ведущая страна по возведению атомных электростанций. Первая АЭС построена в 1954 году. Если изучить 75-летнюю историю атомной энергетики, можно увидеть, что за все время произошли только три крупных аварии на этих объектах. Число инцидентов на гидроэлектростанциях гораздо больше, как и жертв.

Мы не можем представить современную повседневную жизнь без электроэнергии. Среди существующих электростанций АЭС наиболее продуманы с точки зрения безопасности. При их постройке почти половина средств тратится на системы безопасности.

Кроме того, это наиболее стабильный и дешевый вид электрогенерации. Сегодня в Узбекистане быстрыми темпами развивается производство, увеличивается потребность населения в электричестве, но необходимых мощностей энергии пока не задействованы.

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В концепции по развитию энергетики Узбекистана до 2030 года предусмотрено создание всех источников энергии — солнечной, ветряной, тепловой, гидроэнергетики и атомной. Согласно этим расчетам, на АЭС должно приходиться до 8% энергопотребления страны. Наша республика будет совершенствовать и использовать разные типы генерации, но главный приоритет – это безопасность.

— Какие планы Института на будущее?

— Мы недавно внесли предложение о постройке нового атомного исследовательского реактора в Узбекистане. В течении одного-двух лет предусмотрена работа над проектом.

Кроме этого, мы намерены развивать наши исследования в направлении ядерной и радиационной физики, производства радиоизотопов, радио-фармацевтических препаратов и также повышать наш экспортный потенциал.

Мы планируем построить новый высокоэнергетический циклотрон. Сейчас ведем переговоры с несколькими зарубежными инвесторами по этому поводу. Циклотрон дает возможность проводить исследования и получать радиоизотопы одновременно.

Еще одна из наших разработок – с помощью электронного ускорителя создать технологию стерилизации медицинских товаров, а также повышать срок хранения продуктов, овощей-фруктов с помощью радиационной обработки. Такие установки могут появиться в Андижане, Фергане и Самарканде. Сегодня из выращиваемых плодов 30% портятся и исчезают на полях, еще столько же на складах и хранилищах. Если их обработать радиацией, то в них погибают различные гнилостные грибки, а срок хранения возрастает в несколько раз. При этом радиационная обработка для организма человека абсолютно безвредна. Сейчас эта технология используется во всем мире. Во многих странах не разрешают импортировать, если продукция не прошла радиационную обработку.