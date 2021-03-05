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Люди в защитных масках на улице Брюсселя

ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины

© Sputnik / Тьерри Монасс
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16138275/VOZ-prognoziruet-okonchanie-pandemii-lish-v-2022-godu--prichiny.html

Глава европейского отделения ВОЗ призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го, передает РИА Новости.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что 2021-й все еще будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022-го.

"Я исхожу из того, что 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022-го пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", - заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью изданию Welt.

Он призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. Важно и то, как страны будут снимать ограничения. По его мнению, если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.

Наступил критический этап пандемии — ВОЗ >>

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Диспетчер подстанции скорой помощи
© Sputnik / Александр Кряжев
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Уже в апреле 2020-го представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса в мире неизбежно случится. По ее словам, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.

А в ноябре прошлого года в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны 2021 года обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.

Теги:
ВОЗ, пандемия, коронавирус



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