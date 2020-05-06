Они улетели, но обещали вернуться. Куда разъезжаются герои ХК "Хумо"

Несмотря на успешное выступление в плей-офф, команда пропустит следующий год, а значит, игрокам приходится искать для себя новые команды.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik, Максим Огненный. Дебютант Высшей хоккейной лиги так и не доигранного сезона 2019/2020, узбекский хоккейный клуб "Хумо" постепенно прощается со своими игроками, которые произвели настоящий фурор в первом для них чемпионате.

Несмотря на успешное выступление в плей-офф, команда пропустит следующий год, а значит, игрокам приходится искать для себя новые команды.

17 апреля руководством ХК "Хумо" было объявлено о том, что команда пропустит следующий сезон розыгрыша ВХЛ. Основной причиной стала невозможность распланировать график подготовки и выступления в ВХЛ из-за ситуации с распространением коронавируса.

На пресс-конференции, которая состоялась после печальной для всех любителей узбекского хоккея новости, владельцы клуба честно признались, что игроков через год придется собирать вновь, так как для спортсмена год перерыва – очень большой период, который он не может себе позволить.

Так и произошло. За первую половину мая уже девять игроков основного состава, в том числе капитан и основной вратарь команды, сменили свои клубные прописки. Sputnik Узбекистан проанализировал вынужденную миграцию хоккеистов "Хумо".

Соперники узбекского клуба по чемпионату ВХЛ, а особенно участники плей-офф, не могли не обратить внимания на хоккеистов, которые на ближайший год рисковали остаться без игровой практики. Очные встречи, возможность анализа статистики каждого спортсмена позволяли боссам клубов ВХЛ сделать предложения тем или иным игрокам, понимая, что с большой долей вероятности они получат согласие на переход.

Наделав шороху в плей-офф, хоккеисты "Хумо" заявили о себе самым серьезным образом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что почти все переходы уже экс-игроков узбекского клуба состоялись в команды, которые также как и "Хумо" вышли в плей-офф в этом, не доигранном сезоне.

Вратарь Роман Смирягин, которого в народе прозвали "Ташкентской стеной" перешел в тольяттинскую "Ладу", которая в отличие от ХК "Хумо" не смогла преодолеть первый раунд игр на выбывание. В том числе и из-за не самой надежной игры в воротах своих вратарей. Очевидно, по мнению руководства "Лады" именно Смирягин, который не раз выручал узбекскую команду в матчах ВХЛ, поможет улучшить игру и на последнем рубеже.

Роман после новости о своем переходе очень тепло попрощался с командой и выразил надежду, что еще вернется в Ташкент.

"Я благодарен команде, тренерскому штабу и болельщикам за этот сезон. Ташкент – прекрасный солнечный город. Я был счастлив играть за этот клуб, защищать цвета "Хумо". Эту атмосферу я никогда не забуду и надеюсь еще вернуться," - заявил хоккеист.

Клуб из Тольятти решил не останавливаться только на вратарской позиции. Вместе со Смирягиным в "Ладу" перебрались защитники Надир Ислямов и Арсений Ерохин. И если Ислямов только провел свой первый полноценный сезон в ВХЛ, то Ерохин помимо ровного сезона без срывов стал лучшим снайпером ХК "Хумо" среди защитников.

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"Югра", которая вслед за "Хумо" прошла в ¼ финала плей-офф ВХЛ, также не осталась в стороне "ярмарки узбекских талантов". Если обратить внимание на главного тренера Вадима Епачинцева, который до ханты-мансийского клуба руководил московским "Спартаком" в КХЛ, то переход в их стан Артема Воронина, кажется самым логичным продолжением карьеры для альтернативного капитана ХК "Хумо". Ведь именно в "Спартаке" и именно при Епачинцеве нападающий провел свой лучший сезон в составе "красно-белых".

"Меня все устраивало в "Хумо", возможно, я бы завершил карьеру хоккеиста именно в Ташкенте. Однако при сложившейся ситуации для меня лучшим вариантом стала "Югра", - признался сам игрок.

Ханты-мансийская команда забрала себе и еще одного игрока "Хумо", им стал нападающий Павел Синявский. В своем дебютном сезоне в ВХЛ хоккеист забил 13 шайб. Надежды на успешное выступление в новом клубе внушают не только хорошие показатели статистики, но и партнерство с Артемом Ворониным, с которым Павел проиграл бок о бок целый год.

"Для меня сезон в "Хумо" прошел удачно. Я с удовольствием остался бы в Ташкенте на следующий сезон, если бы не сложившиеся ситуация с коронавирусом. Рад предложению от "Югры", надеюсь, все сложится хорошо и удачно," - не скрывал радости от перехода Синявский.

Несмотря на травму капитана ХК "Хумо" Александра Щербины игроком заинтересовался еще один клуб ВХЛ, который не смог пройти первый раунд плей-офф. Речь про казахстанский клуб "Сарыарка". Руководство команды не смутила травма хоккеиста, которую он получил в первой части сезона.

Экс-капитан "Хумо" после новостей о своем переходе отметил потрясающих узбекских болельщиков и незабываемую атмосферу на новой арене в Ташкенте.

"Этот сезон мне подарил кучу положительных эмоций! Ташкент я буду помнить всегда! Это шикарный город, мы играли в шикарной арене! Потрясающая атмосфера на арене, суперболельщики! Дай Бог, чтобы хоккей через год вернулся в Узбекистан," - заявил хоккеист.

Больше всего удивленных комментариев на данных момент вызывает переход защитника Романа Таталина в белорусский клуб "Юность-Минск". Несмотря на ряд предложений от клубов ВХЛ хоккеист решил уехал в другую страну и попробовать себя там.

"В целом сезоном остался очень доволен! Приятно удивил сам город Ташкент, я был впечатлен той атмосферой и теплотой, которая наполняла весь стадион во время игр. Такой искренности и поддержки со стороны болельщиков по отношению к команде и лично к себе я ещё не встречал. И даже не сложившиеся отношения с тренерами не затмили мои впечатления. Если появится возможность еще поиграть за Хумо, я с удовольствием это сделаю! На сегодняшний день было много предложений из клубов ВХЛ, но я решил попробовать себя в Европе, в клубе "Юность-Минск", - прокомментировал переход спортсмен.

Также пока сложно оценивать трансферы защитника узбекского клуба Игоря Мережко в тюменский "Рубин" и нападающего Платона Попова в красноярский "Сокол". Обе команды пробились в решающую стадию розыгрыша плей-офф ВХЛ, но без знакомых партнеров по команде, хоккеистам, возможно, будет сложнее влиться в новый коллектив.

Так или иначе, всем радеющим за узбекский профессиональный хоккей не стоит посыпать голову пеплом. Не нужно убирать на антресоли свои игровые майки с фамилиями любимых хоккеистов, свои клюшки и шайбы, шапки и перчатки, с которыми они ходили поддерживать родной "Хумо" на новую, мировых стандартов, арену. За любым взлетом следует неизбежное падение, за которым вновь будет подъем.

Так и ХК "Хумо" сперва громко заявил о себе в ВХЛ, показал, что не просто так создан отбывать номер, навязал борьбу лидерам чемпионата. Затем пришла беда, которая прервала полёт гордой птицы. Но полет возобновится, обязательно. А пока можно следить и болеть за своих игроков в других командах, ведь совсем скоро они могут вернуться в Ташкент и в сердца тысяч болельщиков.