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Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение полетов по маршруту Актау-Ургенч-Актау.

Казахстанская авиакомпания начнет выполнять рейсы в Узбекистан

VK / scat.airlines
Туризм
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В казахстанском ведомстве подчеркнули, что полеты будут осуществляться с учетом всех санитарно-эпидемических требований и в соответствии с расписанием, опубликованном на сайте авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила о том, что с ближайшего понедельника, 8 марта 2021 года, самолеты местной авиакомпании SCAT начнут летать между городами Актау и Ургенч дважды в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Б-737 по понедельникам и средам.

При этом в ведомстве подчеркнули, что полеты будут осуществляться с учетом всех санитарно-эпидемических требований и в соответствии с расписанием, опубликованном на сайте авиакомпании.

© Sputnik / Максим Богодвид
Узбекистан и Казахстан обсудили открытие авиарейса между Ургенчем и Актау

Напомним, Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, в январе — в Таджикистан, в феврале — в Индию. В марте, как ожидается, самолеты вновь начнут летать и в Германию.

Полеты в страны, где ситуация с COVID-19 остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов, однако замминистра транспорта Узбекистана Джасурбек Чориев заявил в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, что есть все предпосылки возобновить авиасообщение с РФ в марте-апреле нынешнего года.

Теги:
Авиасообщение, Узбекистан, Казахстан



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