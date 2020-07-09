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США разорвали отношения с ВОЗ: куда направят финансирование?

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Эксперты опасаются, что деньги могут пойти на создание секретных биолабораторий по всему миру. Такие научные центры под руководством Пентагона действуют уже в 25 государствах, включая некоторые страны постсоветского пространства.

США официально уведомили ВОЗ о своем выходе из организации. Согласно процедуре, окончательный разрыв отношений состоится только через год после подачи обращения. Но до этого Соединенные Штаты должны полностью погасить свои финансовые обязательства.

Эксперт о выходе США из ВОЗ: это решение ударит по самим американцам >>

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Всемирная организация здравоохранения якобы покрывала Китай в самом начале пандемии и скрывала информацию о реальной опасности коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
United States Mission Geneva
Спор о ВОЗ: между национальным и глобальным

В связи с этим глава Белого дома решил прекратить финансирование и покинуть ВОЗ.

Также американский президент постановил перенаправить освободившиеся средства на другие, более важные нужды в области глобального здравоохранения. Многие эксперты опасаются, что деньги могут пойти на создание секретных биолабораторий по всему миру. Такие научные центры под руководством Пентагона действуют уже в 25 государствах, включая некоторые страны постсоветского пространства.

Комментируя заявление президента США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в то время, когда миру нужно объединиться в борьбе с COVID-19.

Она задалась вопросом: "Что могут США предложить миру взамен?"

Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере, отметила Захарова.

Теги:
Евросоюз, организация, ВОЗ, США



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