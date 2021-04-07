О чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год

— Махалля как социальный институт существует в Узбекистане давно, но Министерство появилось лишь в прошлом году. Что стало предпосылкой к созданию официального ведомства?— Министерство создано по инициативе президента Узбекитана Шавката Мирзиёева. Наша главная задача — комплексное решение социальных проблем в обществе, а также организация работы по повышению уровня жизни людей, особенно нуждающихся слоев населения.До создания министерства решение подобных вопросов возлагалось на некоторые ННО. Дублирование функций нескольких организаций приводило не к решению вопроса, а наоборот к излишним стараниям, ненужной беготне людей и зачастую безрезультатным действиям. Теперь несколько структур объединились в единую – Министерство по поддержке махалли и семьи.— Вопрос обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин всегда вызывает бурную реакцию в обществе. Как его решает министерство? — Принят ряд законодательных актов, направленных на обеспечение защиты прав и интересов женщин. Согласно нашим данным, доля их участия в системе управления составляет 33 процента. Назначение женщин на должности хокимов районов и городов, министров, послов говорит о том, что им доверяют. Сегодня более 1 400 женщин работают на руководящих должностях в различных государственных органах и общественных организациях.В системе министерства как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях основное внимание уделяется созданию равноправных условий для женщин и мужчин. Из 99 штатных единиц центрального аппарата 35 человек, в том числе на 15 руководящих должностях, работают женщины. Из 707 сотрудников в территориальных подразделениях 280 женщин занимают руководящие посты. Сейчас в системе махалли работают 15 120 женщин, из них 1,2 тысячи — председатели сходов граждан, что говорит о стремлении к гендерному равенству. — По данным ведомства, за прошедший год были предотвращены разводы в 22 тысячах семей. Что чаще всего становится причиной семейных конфликтов в Узбекистане? И как махалля помогает этим семьям?— Анализ проведенной нами работы по предупреждению семейных разводов показывает, что их основной причиной, в первую очередь, является безработица и материальный недостаток в семье. Среди других причин — отсутствие взаимопонимания и разногласия между супругами, вмешательство третьих лиц в семейные взаимоотношения, неготовность молодых к созданию семьи, бездетность, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств, внутренняя и внешняя миграция Наряду с этим, в каждом регионе проводится системная работа по укреплению семей, подготовке молодых к семейной жизни, предупреждению ранних браков и родов, профилактическая работа с детьми и родителями в неблагополучных семьях. Особенно положительный результат даёт практика закрепления проблемных семей за благополучными. — В Узбекистане начали работу "центры подготовки молодежи к семейной жизни". В чем заключается эта подготовка и как она проходит? — Деятельность Центров подготовки молодежи к семейной жизни при районных (городских) отделах Министерства по поддержке махалли и семьи организована в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию семьи и подготовке молодежи к семейной жизни" с марта 2021 года. Их основная задача - подготовка молодых людей, желающих вступить в брак и начать семейную жизнь. Под этим понимаются основы семейно-правовых отношений, психология семейной жизни, формирование семейного бюджета, основы репродуктивного здоровья и укрепления морально-нравственных ценностей. Кроме этого, вместо примирительных комиссий в сходах граждан создана комиссия по укреплению семейных ценностей. В ее состав входят психологи, представители духовенства и старшего поколения, которые могут оказать воспитательное влияние на семьи и население в целом. — В чем выражается поддержка женщин в областях республики? С какими проблемами они чаще всего сталкиваются? — По инициативе главы государства внедрена система "Женская тетрадь". Для ее формирования проведена индивидуальная беседа с более 6,5 млн женщин. Из которых 433 тысячи включены в этот специальный список, решены проблемы более 80 тысяч женщин. Среди задач в рамках этой программы - обеспечение занятости, оказание помощи в использовании приусадебных земель в качестве источника дохода, привлечение к предпринимательству (льготные кредиты в размере 150 БРВ), оказание разовой материальной помощи (от 2 до 4 БРВ), выплата компенсации за наём жилья, оказание медицинской, правовой и психологической помощи. Только после полного решения этих проблем женщины исключаются из "Женской тетради". Кроме этого, министерством оказана необходимая помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. В частности, 1 246 нуждающимся женщинам выплачены начальные взносы для приобретения жилья в размере 21 млрд 746 млн сумов. Для 4 213 женщин с инвалидностью приобретены и выданы реабилитационные средства. — Принимает ли министерство участие в подготовке председателей махалли? — Для повышения квалификации председателей сходов граждан министерством проводится плановая работа совместно с Академией государственного управления и местными хокимиятами. Организуются учебные курсы по повышению квалификации работников махалли. Это позволяет своевременно выявлять и решать вопросы социально-экономического характера, а также проблемы населения, в том числе сокращение семейных разводов и предупреждение преступлений.Также начал работу телеграм-канал “Проблемы махалли”. Каждый председатель схода граждан и его заместители, активисты махаллей могут сообщить о проблеме или отправить вопросы, на которые оперативно отреагируют ответственные лица министерства. — Есть ли какие-то критерии оценки махаллей и их председателей? — В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании рейтинговой системы оценки эффективности деятельности схода граждан" такая оценка проводится два раза в год. Причем не только председателя схода граждан, но и его заместителей, а также специалистов по делам семьи и женщин. Работа махалли оценивается по 100 бальной системе. В случае успешных результатов сотрудники схода граждан и лица, работающие на общественных началах, получают финансовое вознаграждение. Рейтинговая оценка проводится районным (городским) отделом министерства. В 2020 году она проходила совместно с Народными приемными. В результате этого 14,4% махаллей оценены на "отлично", 39,4% — получили "хорошо", 38% — "удовлетворительно", остальные 8,2% не справились.В Наманганской области проведен эксперимент по переизбранию инициативных молодых людей вместо председателей махалли, деятельность которых оценена “неудовлетворительно”. Кандидаты рассмотрены районными (городскими) кенгашами народных депутатов. Сегодня эти молодые председатели работают вполне успешно. — Как вы считаете не изжила ли себя махалля в условиях динамичного развития социальных сетей и общества в целом? — Глобальное распространение социальных сетей и стремительное развитие общества имеют, как и положительные так и отрицательные стороны. В этих условиях создаются некоторые препятствия и сложности в сохранении исторических традиций. Интернет и социальные сети особенно влияют на сознание людей, что может создать условия для отдаления человека от общества. Естественно в таких условиях сохранить исторические традиции, национальные обычаи, направленные на сохранение общества, очень важный вопрос. И в этом процессе институт махалли, как колыбель ценностей, передающихся из поколения в поколение, с каждым днем играет все более важную роль. С давних времен все важные вопросы, касающиеся общества, решались советом жителей махалли, особенно старейшин. Именно это позволяло найти правильное решение в любой проблемной ситуации. Необходимо также отметить, что махалла, как одна из важнейших социальных структур, связывающих народ с государством, очень эффективно показала себя в период пандемии.
Министерство по поддержке махалли и семьи начало свою работу год назад. Что удалось сделать за это время, кто и как будет оценивать работу председателей схода граждан, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал замминистра ведомства Ботир Парпиев.
— Махалля как социальный институт существует в Узбекистане давно, но Министерство появилось лишь в прошлом году. Что стало предпосылкой к созданию официального ведомства?
— Министерство создано по инициативе президента Узбекитана Шавката Мирзиёева. Наша главная задача — комплексное решение социальных проблем в обществе, а также организация работы по повышению уровня жизни людей, особенно нуждающихся слоев населения.
За сравнительно короткое время мы сделали важные шаги к повышению уровня и эффективности системы махалли, напрямую работающей с народом. Но самое главное - повышается авторитет председателя схода граждан в обществе. Как известно, радикально были сокращены задачи, к решению которых он не должен был иметь отношение. Сегодня председатель махалли может ставить перед органами государственной власти и ответственными организациями вопрос по социально-экономическому развитию соответствующей территории и осуществлять контроль за их исполнением. Он становится человеком, который берет на себя ответственность за состояние дел на вверенной ему территории.
До создания министерства решение подобных вопросов возлагалось на некоторые ННО. Дублирование функций нескольких организаций приводило не к решению вопроса, а наоборот к излишним стараниям, ненужной беготне людей и зачастую безрезультатным действиям. Теперь несколько структур объединились в единую – Министерство по поддержке махалли и семьи.
— Вопрос обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин всегда вызывает бурную реакцию в обществе. Как его решает министерство?
— Принят ряд законодательных актов, направленных на обеспечение защиты прав и интересов женщин. Согласно нашим данным, доля их участия в системе управления составляет 33 процента. Назначение женщин на должности хокимов районов и городов, министров, послов говорит о том, что им доверяют. Сегодня более 1 400 женщин работают на руководящих должностях в различных государственных органах и общественных организациях.
Статистика
В сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства 72% работников составляют именно женщины. 16 из них удостоены высшей государственной награды "Герой Узбекистана", шестеро имеют звание академика.
Среди студентов вузов 45,9% (более 200 тысяч) - это девушки и женщины. С 2020 года доступ к высшему образованию появился у девушек из социально нуждающихся семей. В первый год введения этой системы 950 из них поступили в вузы на основе гранта. В этом году количество таких студенток планируется увеличить до 2 тысяч человек.
В системе министерства как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях основное внимание уделяется созданию равноправных условий для женщин и мужчин. Из 99 штатных единиц центрального аппарата 35 человек, в том числе на 15 руководящих должностях, работают женщины. Из 707 сотрудников в территориальных подразделениях 280 женщин занимают руководящие посты.
Сейчас в системе махалли работают 15 120 женщин, из них 1,2 тысячи — председатели сходов граждан, что говорит о стремлении к гендерному равенству.
— По данным ведомства, за прошедший год были предотвращены разводы в 22 тысячах семей. Что чаще всего становится причиной семейных конфликтов в Узбекистане? И как махалля помогает этим семьям?
— Анализ проведенной нами работы по предупреждению семейных разводов показывает, что их основной причиной, в первую очередь, является безработица и материальный недостаток в семье. Среди других причин — отсутствие взаимопонимания и разногласия между супругами, вмешательство третьих лиц в семейные взаимоотношения, неготовность молодых к созданию семьи, бездетность, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств, внутренняя и внешняя миграция
Для предупреждения всего этого в каждой махалле организованы работа Общественного совета женщин, Комиссия по укреплению семейных ценностей, группа "Совет старейшин" (Кексалар маслахати) и совет "Школы бабушек" (Бувижонлар мактаби).
Наряду с этим, в каждом регионе проводится системная работа по укреплению семей, подготовке молодых к семейной жизни, предупреждению ранних браков и родов, профилактическая работа с детьми и родителями в неблагополучных семьях.
Особенно положительный результат даёт практика закрепления проблемных семей за благополучными.
— В Узбекистане начали работу "центры подготовки молодежи к семейной жизни". В чем заключается эта подготовка и как она проходит?
— Деятельность Центров подготовки молодежи к семейной жизни при районных (городских) отделах Министерства по поддержке махалли и семьи организована в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию семьи и подготовке молодежи к семейной жизни" с марта 2021 года.
Их основная задача - подготовка молодых людей, желающих вступить в брак и начать семейную жизнь. Под этим понимаются основы семейно-правовых отношений, психология семейной жизни, формирование семейного бюджета, основы репродуктивного здоровья и укрепления морально-нравственных ценностей.
Обучение будущих семейных пар — молодых людей до 30 лет, добровольное и бесплатное, программа рассчитана на 16 часов. Курсы также могут проходить супружеские пары, у которых имеются семейные или иные проблемы во взаимоотношениях.
Кроме этого, вместо примирительных комиссий в сходах граждан создана комиссия по укреплению семейных ценностей. В ее состав входят психологи, представители духовенства и старшего поколения, которые могут оказать воспитательное влияние на семьи и население в целом.
— В чем выражается поддержка женщин в областях республики? С какими проблемами они чаще всего сталкиваются?
— По инициативе главы государства внедрена система "Женская тетрадь". Для ее формирования проведена индивидуальная беседа с более 6,5 млн женщин. Из которых 433 тысячи включены в этот специальный список, решены проблемы более 80 тысяч женщин.
Среди задач в рамках этой программы - обеспечение занятости, оказание помощи в использовании приусадебных земель в качестве источника дохода, привлечение к предпринимательству (льготные кредиты в размере 150 БРВ), оказание разовой материальной помощи (от 2 до 4 БРВ), выплата компенсации за наём жилья, оказание медицинской, правовой и психологической помощи.
Только после полного решения этих проблем женщины исключаются из "Женской тетради".
Кроме этого, министерством оказана необходимая помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. В частности, 1 246 нуждающимся женщинам выплачены начальные взносы для приобретения жилья в размере 21 млрд 746 млн сумов. Для 4 213 женщин с инвалидностью приобретены и выданы реабилитационные средства.
— Принимает ли министерство участие в подготовке председателей махалли?
— Для повышения квалификации председателей сходов граждан министерством проводится плановая работа совместно с Академией государственного управления и местными хокимиятами. Организуются учебные курсы по повышению квалификации работников махалли. Это позволяет своевременно выявлять и решать вопросы социально-экономического характера, а также проблемы населения, в том числе сокращение семейных разводов и предупреждение преступлений.
Также начал работу телеграм-канал “Проблемы махалли”. Каждый председатель схода граждан и его заместители, активисты махаллей могут сообщить о проблеме или отправить вопросы, на которые оперативно отреагируют ответственные лица министерства.
— Есть ли какие-то критерии оценки махаллей и их председателей?
— В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании рейтинговой системы оценки эффективности деятельности схода граждан" такая оценка проводится два раза в год. Причем не только председателя схода граждан, но и его заместителей, а также специалистов по делам семьи и женщин.
Оценка проходит по нескольким критериям. Среди них определение и оказание практической помощи нуждающимся и малообеспеченным семьям, оказание помощи гражданам в организации предпринимательской деятельности и выделении кредитов, обеспечении занятости населения, профилактика и предупреждение семейных разводов, эффективное использование населением приусадебных земель и т.д.
Работа махалли оценивается по 100 бальной системе. В случае успешных результатов сотрудники схода граждан и лица, работающие на общественных началах, получают финансовое вознаграждение.
Рейтинговая оценка проводится районным (городским) отделом министерства. В 2020 году она проходила совместно с Народными приемными. В результате этого 14,4% махаллей оценены на "отлично", 39,4% — получили "хорошо", 38% — "удовлетворительно", остальные 8,2% не справились.
В Наманганской области проведен эксперимент по переизбранию инициативных молодых людей вместо председателей махалли, деятельность которых оценена “неудовлетворительно”. Кандидаты рассмотрены районными (городскими) кенгашами народных депутатов. Сегодня эти молодые председатели работают вполне успешно.
— Как вы считаете не изжила ли себя махалля в условиях динамичного развития социальных сетей и общества в целом?
— Глобальное распространение социальных сетей и стремительное развитие общества имеют, как и положительные так и отрицательные стороны. В этих условиях создаются некоторые препятствия и сложности в сохранении исторических традиций.
Интернет и социальные сети особенно влияют на сознание людей, что может создать условия для отдаления человека от общества. Естественно в таких условиях сохранить исторические традиции, национальные обычаи, направленные на сохранение общества, очень важный вопрос. И в этом процессе институт махалли, как колыбель ценностей, передающихся из поколения в поколение, с каждым днем играет все более важную роль.
С давних времен все важные вопросы, касающиеся общества, решались советом жителей махалли, особенно старейшин. Именно это позволяло найти правильное решение в любой проблемной ситуации.
Необходимо также отметить, что махалла, как одна из важнейших социальных структур, связывающих народ с государством, очень эффективно показала себя в период пандемии.