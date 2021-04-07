https://uz.sputniknews.ru/20210407/o-chem-govorit-vsya-maxallya-izmeneniya-v-sisteme-samoupravleniya-za-god-18130555.html

О чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год

О чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год

Министерство по поддержке махалли и семьи начало свою работу год назад. Что удалось сделать за это время, кто и как будет оценивать работу председателей схода... 07.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-07T22:41+0500

2021-04-07T22:41+0500

2021-04-07T22:41+0500

общество

министерство по поддержке махалли и семьи

махалля

семья

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— Махалля как социальный институт существует в Узбекистане давно, но Министерство появилось лишь в прошлом году. Что стало предпосылкой к созданию официального ведомства?— Министерство создано по инициативе президента Узбекитана Шавката Мирзиёева. Наша главная задача — комплексное решение социальных проблем в обществе, а также организация работы по повышению уровня жизни людей, особенно нуждающихся слоев населения.До создания министерства решение подобных вопросов возлагалось на некоторые ННО. Дублирование функций нескольких организаций приводило не к решению вопроса, а наоборот к излишним стараниям, ненужной беготне людей и зачастую безрезультатным действиям. Теперь несколько структур объединились в единую – Министерство по поддержке махалли и семьи.— Вопрос обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин всегда вызывает бурную реакцию в обществе. Как его решает министерство? — Принят ряд законодательных актов, направленных на обеспечение защиты прав и интересов женщин. Согласно нашим данным, доля их участия в системе управления составляет 33 процента. Назначение женщин на должности хокимов районов и городов, министров, послов говорит о том, что им доверяют. Сегодня более 1 400 женщин работают на руководящих должностях в различных государственных органах и общественных организациях.В системе министерства как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях основное внимание уделяется созданию равноправных условий для женщин и мужчин. Из 99 штатных единиц центрального аппарата 35 человек, в том числе на 15 руководящих должностях, работают женщины. Из 707 сотрудников в территориальных подразделениях 280 женщин занимают руководящие посты. Сейчас в системе махалли работают 15 120 женщин, из них 1,2 тысячи — председатели сходов граждан, что говорит о стремлении к гендерному равенству. — По данным ведомства, за прошедший год были предотвращены разводы в 22 тысячах семей. Что чаще всего становится причиной семейных конфликтов в Узбекистане? И как махалля помогает этим семьям?— Анализ проведенной нами работы по предупреждению семейных разводов показывает, что их основной причиной, в первую очередь, является безработица и материальный недостаток в семье. Среди других причин — отсутствие взаимопонимания и разногласия между супругами, вмешательство третьих лиц в семейные взаимоотношения, неготовность молодых к созданию семьи, бездетность, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств, внутренняя и внешняя миграция Наряду с этим, в каждом регионе проводится системная работа по укреплению семей, подготовке молодых к семейной жизни, предупреждению ранних браков и родов, профилактическая работа с детьми и родителями в неблагополучных семьях. Особенно положительный результат даёт практика закрепления проблемных семей за благополучными. — В Узбекистане начали работу "центры подготовки молодежи к семейной жизни". В чем заключается эта подготовка и как она проходит? — Деятельность Центров подготовки молодежи к семейной жизни при районных (городских) отделах Министерства по поддержке махалли и семьи организована в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию семьи и подготовке молодежи к семейной жизни" с марта 2021 года. Их основная задача - подготовка молодых людей, желающих вступить в брак и начать семейную жизнь. Под этим понимаются основы семейно-правовых отношений, психология семейной жизни, формирование семейного бюджета, основы репродуктивного здоровья и укрепления морально-нравственных ценностей. Кроме этого, вместо примирительных комиссий в сходах граждан создана комиссия по укреплению семейных ценностей. В ее состав входят психологи, представители духовенства и старшего поколения, которые могут оказать воспитательное влияние на семьи и население в целом. — В чем выражается поддержка женщин в областях республики? С какими проблемами они чаще всего сталкиваются? — По инициативе главы государства внедрена система "Женская тетрадь". Для ее формирования проведена индивидуальная беседа с более 6,5 млн женщин. Из которых 433 тысячи включены в этот специальный список, решены проблемы более 80 тысяч женщин. Среди задач в рамках этой программы - обеспечение занятости, оказание помощи в использовании приусадебных земель в качестве источника дохода, привлечение к предпринимательству (льготные кредиты в размере 150 БРВ), оказание разовой материальной помощи (от 2 до 4 БРВ), выплата компенсации за наём жилья, оказание медицинской, правовой и психологической помощи. Только после полного решения этих проблем женщины исключаются из "Женской тетради". Кроме этого, министерством оказана необходимая помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. В частности, 1 246 нуждающимся женщинам выплачены начальные взносы для приобретения жилья в размере 21 млрд 746 млн сумов. Для 4 213 женщин с инвалидностью приобретены и выданы реабилитационные средства. — Принимает ли министерство участие в подготовке председателей махалли? — Для повышения квалификации председателей сходов граждан министерством проводится плановая работа совместно с Академией государственного управления и местными хокимиятами. Организуются учебные курсы по повышению квалификации работников махалли. Это позволяет своевременно выявлять и решать вопросы социально-экономического характера, а также проблемы населения, в том числе сокращение семейных разводов и предупреждение преступлений.Также начал работу телеграм-канал “Проблемы махалли”. Каждый председатель схода граждан и его заместители, активисты махаллей могут сообщить о проблеме или отправить вопросы, на которые оперативно отреагируют ответственные лица министерства. — Есть ли какие-то критерии оценки махаллей и их председателей? — В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании рейтинговой системы оценки эффективности деятельности схода граждан" такая оценка проводится два раза в год. Причем не только председателя схода граждан, но и его заместителей, а также специалистов по делам семьи и женщин. Работа махалли оценивается по 100 бальной системе. В случае успешных результатов сотрудники схода граждан и лица, работающие на общественных началах, получают финансовое вознаграждение. Рейтинговая оценка проводится районным (городским) отделом министерства. В 2020 году она проходила совместно с Народными приемными. В результате этого 14,4% махаллей оценены на "отлично", 39,4% — получили "хорошо", 38% — "удовлетворительно", остальные 8,2% не справились.В Наманганской области проведен эксперимент по переизбранию инициативных молодых людей вместо председателей махалли, деятельность которых оценена “неудовлетворительно”. Кандидаты рассмотрены районными (городскими) кенгашами народных депутатов. Сегодня эти молодые председатели работают вполне успешно. — Как вы считаете не изжила ли себя махалля в условиях динамичного развития социальных сетей и общества в целом? — Глобальное распространение социальных сетей и стремительное развитие общества имеют, как и положительные так и отрицательные стороны. В этих условиях создаются некоторые препятствия и сложности в сохранении исторических традиций. Интернет и социальные сети особенно влияют на сознание людей, что может создать условия для отдаления человека от общества. Естественно в таких условиях сохранить исторические традиции, национальные обычаи, направленные на сохранение общества, очень важный вопрос. И в этом процессе институт махалли, как колыбель ценностей, передающихся из поколения в поколение, с каждым днем играет все более важную роль. С давних времен все важные вопросы, касающиеся общества, решались советом жителей махалли, особенно старейшин. Именно это позволяло найти правильное решение в любой проблемной ситуации. Необходимо также отметить, что махалла, как одна из важнейших социальных структур, связывающих народ с государством, очень эффективно показала себя в период пандемии.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Анна Желиховская

министерство по поддержке махалли и семьи, махалля, семья