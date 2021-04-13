Экономика
Какие вызовы ставит GSP+ перед Узбекистаном? Мнение Азизы Умаровой
14:07 13.04.2021 (обновлено: 14:20 13.04.2021)
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© Из личного архива Азизы УмаровойМеждународный эксперт, директор консалтинговой компании SmartGov consulting Азиза Умарова
© Из личного архива Азизы Умаровой
Узбекистан получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС. Как экспортерам республики правильно воспользоваться новыми условиями, рассказала международный эксперт, директор консалтинговой компании SmartGov consulting Азиза Умарова.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. С 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций GSP+ Евросоюза, куда республика была принята в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP.
Этот статус был предоставлен Узбекистану в обмен на соблюдение 27 основных международных конвенций, в том числе — об искоренении детского и принудительного труда при сборе хлопка, охране окружающей среды и эффективного управления.
Теперь республика может беспошлинно экспортировать в страны ЕС более 6,2 тысячи товарных позиций (ранее — три тысячи без таможенных пошлин и 3,2 тысячи — по сниженным ставкам).
Сигнал для предпринимателей
Как отметила международный эксперт, директор консалтинговой компании SmartGov consulting Азиза Умарова, Европейский союз является крупнейшим импортером в мире. В случае с Узбекистаном, по ее словам, новые льготы больше всего коснутся отправляемых им в ЕС фруктов и овощей (на них приходится 60 процентов всего экспорта в Евросоюз), а также текстиля.
"Это, несомненно, сигнал к действию как минимум для предпринимателей из плодоовощной и текстильной отраслей, — сказала Азиза Умарова Sputnik Узбекистан. — Ближайшим соседом с этим же статусом GSP+ является Кыргызстан, но там экспорт текстиля в ЕС составляет в денежном эквиваленте примерно миллион евро в год".
По мнению эксперта, Узбекистан должен будет переходить с экспорта нити, пряжи, материалов, полотна на готовую продукцию — постельное белье, одежду и так далее.
"Придется, вероятно, биться за место под солнцем на рынке ЕС с Бангладеш (объем экспорта в ЕС в 2016 году — 15 миллиардов), Индией и Пакистаном. Кстати, в Пакистане в первые же три года после получения GSP+ экспорт текстиля в ЕС подскочил на 39 процентов", — отметила Умарова.
Как конкурировать?
По мнению международного эксперта, Узбекистану здесь помогло бы участие в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК), но на сегодня республика в него не включена.
Индекс глобальной конкурентоспособности
ИГК ежегодно публикуется Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Индекс базируется на 12 показателях, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. В октябре 2019-го представители ВЭФ заявляли, что процедура включения Узбекистана в ИГК займет долгое время. Как год, с которого это может стать возможным, тогда был назван 2021-й.
Правительству Узбекистана, считает Азиза Умарова, стоит срочно разработать новый комплексный пакет для поддержки экспортеров.
"Возможно, что-то уже принято, но тут требуется массовый характер: налоги, убрать импортные пошлины на всю фурнитуру (например, вешалки), либерализировать рынок железнодорожных вагонов для снижения стоимости перевозок, пересмотреть кредитные ставки для экспортеров и так далее", — отметила эксперт.
Кроме того, по ее мнению, надо привлечь в страну компании, поставляющие сертифицированную фурнитуру.
"Завтра ЕС будет оценивать и это: от игл в швейной машинке до тканей", — заявила эксперт.
Не терять время
Азиза Умарова также дала несколько советов предпринимателям.
Текстильщикам она рекомендовала, во-первых, не терять время, нанимать дипломированных сотрудников со знанием иностранных языков.
"Во-вторых — начинайте выходить на байеров в Европе. С учетом безопасности в Узбекистан будут ездить охотнее, чем в тот же Бангладеш, где регулярно идут забастовки", — отметила эксперт.
С сельскохозяйственной продукцией картинка, по ее словам, чуть сложнее — из-за сертификатов и лабораторий.
"Однозначно пора заняться пищевой безопасностью и попрощаться с пестицидами и канцерогенами, иначе наши продовольственные товары так и не попадут на полки европейских торговых сетей. Надо понимать конъюнктуру рынка, разобраться в требованиях, — заявила Азиза Умарова. — У всех крупных сетей на сайтах есть анкеты. Кроме того, рекомендую внимательно прочесть исследование от Euromonitor International "Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта продукции из стран Центральной Азии", подготовленное при поддержке GIZ. Вкратце: в Германии ждут ваши орехи и абрикос, но без афлатоксинов и сульфитов".
Еще один важный момент — бесперебойное электроснабжение предприятий. По мнению Умаровой, выиграют те регионы Узбекистана, в которых уже работают ТЭС.
"Посоветовала бы крупным фабрикам начать эксперименты с "зеленой" энергетикой, хотя бы установить на крыше солнечную панель. Это сразу даст конкурентное преимущество и будет учитываться при заключении контрактов с некоторыми европейскими фирмами", — рассказала эксперт.
Кроме того, она посоветовала внимательно следить за ситуацией с сынцзяньским хлопком (Синьцзян дает порядка 80 процентов китайского и 20 процентов мирового хлопка. — Прим. ред.).
"Возможен бойкот, тогда все пункты выше будут применимы и к экспорту текстиля в США. Компании начнут искать новые страны для размещения заказов. Начинайте готовиться к будущим поставкам за границу уже сейчас. Внедряйте корпоративное управление, современный финансовый менеджмент, системы аудита, сокращайте выбросы", — заключила Умарова.
Как расширяются экспортные возможности Узбекистана
Положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций плюс (GSP+) было принято Европейской комиссией в досрочном порядке 30 ноября 2020 года.
Спустя несколько дней, 11 декабря, в онлайн-формате состоялся саммит лидеров стран– членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором принял участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На той встрече республике был предоставлен статус наблюдателя при ЕАЭС. В настоящее время на финальной стадии разработки находятся Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также План совместных мероприятий на 2021–2023 годы.
На государства ЕАЭС приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики. По итогам 2020 года, прошедшего под знаком пандемии, Узбекистан наторговал со странами объединения на десять миллиардов долларов.
Узбекские товаропроизводители уже сейчас, когда республика является наблюдателем, получают равный доступ к странам-участницам ЕАЭС — прежде всего, это Россия и Казахстан как крупнейшие торговые партнеры, рассказал доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
При этом возможное вступление республики в ЕАЭС, разумеется, позволит значительно увеличить показатели торговли. Но когда Узбекистан примет решение о присоединении к объединению в качестве полноправного члена — неизвестно. Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Sputnik Узбекистан заявил, что это может произойти в 2021-2022 годах или несколько позднее. Республике, ведущей прагматичную внешнеэкономическую политику, нужно время для оценки плюсов от расширяющегося партнерства, подчеркнул эксперт. Но в том, что статус Узбекистана все-таки изменится, он не сомневается.