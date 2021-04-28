Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-samarkandskoy-oblasti-poka-ne-budut-privivat-vaktsinoy-sputnik-v--18537540.html
В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
По словам эксперта Шоиры Халиловой, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российского препарата. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T16:15+0500
2021-04-28T16:38+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
ситуация с коронавирусом в узбекистане
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18078272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c73cb0f891f44f031caf51d41f96c6a6.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области прививочная кампания в ближайшее время будет проходить без препарата "Спутник V". Об этом в интервью газете Самаркандский вестник сообщила завотделением иммунопрофилактики управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области Шоира Халилова.По ее словам, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российской вакцины, которая должна быть помещена в комфортную среду с температурным режимом минус 20 градусов."Область располагает холодильными камерами способными поддерживать температуру от +2 до +8 градусов", – подчеркнула Халилова.Накануне в Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V". Ранее в республику завезли партию первого компонента российской вакцины. Прививочная кампания с использованием лекарственного вещества против коронавирусной инфекции началась в стране с 28 апреля. В СЭС заявили, что вакцинацию препаратом из РФ будут делать гражданам на безвозмездной основе.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18078272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2779df2741d92df616c4f241d8d52030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистанцы

В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"

16:15 28.04.2021 (обновлено: 16:38 28.04.2021)
1070
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам эксперта Шоиры Халиловой, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российского препарата.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области прививочная кампания в ближайшее время будет проходить без препарата "Спутник V". Об этом в интервью газете Самаркандский вестник сообщила завотделением иммунопрофилактики управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области Шоира Халилова.
По ее словам, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российской вакцины, которая должна быть помещена в комфортную среду с температурным режимом минус 20 градусов.
"Область располагает холодильными камерами способными поддерживать температуру от +2 до +8 градусов", – подчеркнула Халилова.
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Общество
В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"
7 апреля, 08:05
8765
Накануне в Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V". Ранее в республику завезли партию первого компонента российской вакцины. Прививочная кампания с использованием лекарственного вещества против коронавирусной инфекции началась в стране с 28 апреля. В СЭС заявили, что вакцинацию препаратом из РФ будут делать гражданам на безвозмездной основе.
030000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:23В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
18:01Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
17:31Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
17:25Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
17:22Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
16:57Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
16:40Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
16:15В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
15:58В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
15:46Джен Псаки испугалась треска, думая, что это "призрак" Линкольна — видео
15:37Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
15:13АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
15:09АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
15:08Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео
14:28В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
14:24Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
14:21Узбекистан готов к общественным слушаниям по АЭС
14:17МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии
13:48Назначен замминистра туризма и спорта
13:38ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа