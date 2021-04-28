https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-samarkandskoy-oblasti-poka-ne-budut-privivat-vaktsinoy-sputnik-v--18537540.html
В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
По словам эксперта Шоиры Халиловой, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российского препарата. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T16:15+0500
2021-04-28T16:15+0500
2021-04-28T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области прививочная кампания в ближайшее время будет проходить без препарата "Спутник V". Об этом в интервью газете Самаркандский вестник сообщила завотделением иммунопрофилактики управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области Шоира Халилова.По ее словам, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российской вакцины, которая должна быть помещена в комфортную среду с температурным режимом минус 20 градусов."Область располагает холодильными камерами способными поддерживать температуру от +2 до +8 градусов", – подчеркнула Халилова.Накануне в Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V". Ранее в республику завезли партию первого компонента российской вакцины. Прививочная кампания с использованием лекарственного вещества против коронавирусной инфекции началась в стране с 28 апреля. В СЭС заявили, что вакцинацию препаратом из РФ будут делать гражданам на безвозмездной основе.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистанцы
В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
16:15 28.04.2021 (обновлено: 16:38 28.04.2021)
По словам эксперта Шоиры Халиловой, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российского препарата.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
В Самаркандской области прививочная кампания в ближайшее время будет проходить без препарата "Спутник V". Об этом в интервью газете Самаркандский вестник сообщила
завотделением иммунопрофилактики управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области Шоира Халилова.
По ее словам, в лечебно-профилактических учреждениях региона сейчас нет морозильных камер для хранения доз российской вакцины, которая должна быть помещена в комфортную среду с температурным режимом минус 20 градусов.
"Область располагает холодильными камерами способными поддерживать температуру от +2 до +8 градусов", – подчеркнула Халилова.
Накануне в Узбекистан доставлено
50 тысяч доз второго компонента "Спутник V". Ранее в республику завезли
партию первого компонента российской вакцины. Прививочная кампания с использованием лекарственного вещества против коронавирусной инфекции началась
в стране с 28 апреля. В СЭС заявили
, что вакцинацию препаратом из РФ будут делать гражданам на безвозмездной основе.