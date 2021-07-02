https://uz.sputniknews.ru/20210702/za-desyat-dney-v-zangiatinskuyu-bolnitsu-postupilo-poryadka-dvuxsot-detey-19516895.html

За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей

За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей

У каждого из них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T15:36+0500

2021-07-02T15:36+0500

2021-07-02T15:56+0500

здравоохранение

скорая помощь

дети

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1424/94/14249481_0:83:1281:803_1920x0_80_0_0_961e33ce4114be9c5a93b2772f313164.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. С 19 по 28 июня в Зангиатинскую специализированную многопрофильную инфекционную больницу поступил 191 пациент младше 18 лет, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.По словам начальника отдела кол-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Насибы Махмудовой, у всех у них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. По ее данным, количество госпитализаций среди несовершеннолетних в последние дни стремительно возрастает. Так, если еще в апреле текущего года в эту инфекционную больницу был доставлен 131 ребенок, то в мае это число увеличилось до 152. К 28 июня этот показатель возрос до 316.Специалист отметила важность соблюдения карантинных правил и рекомендовала по возможности избегать людных мест, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и носить маску.С 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случая заболевания COVID-19, 107 696 выздоровели, 740 человек скончались. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.Накануне в столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Решение принято из-за резкого скачка числа заболевших.Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".

https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-zangiatinskuyu-bolnitsu-popali-odinnadtsat-privityx-patsientov--glavvrach-19459399.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здравоохранение, скорая помощь, дети, ситуация с коронавирусом в узбекистане