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За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей
За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей
У каждого из них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T15:36+0500
2021-07-02T15:36+0500
2021-07-02T15:56+0500
здравоохранение
скорая помощь
дети
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. С 19 по 28 июня в Зангиатинскую специализированную многопрофильную инфекционную больницу поступил 191 пациент младше 18 лет, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.По словам начальника отдела кол-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Насибы Махмудовой, у всех у них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. По ее данным, количество госпитализаций среди несовершеннолетних в последние дни стремительно возрастает. Так, если еще в апреле текущего года в эту инфекционную больницу был доставлен 131 ребенок, то в мае это число увеличилось до 152. К 28 июня этот показатель возрос до 316.Специалист отметила важность соблюдения карантинных правил и рекомендовала по возможности избегать людных мест, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и носить маску.С 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случая заболевания COVID-19, 107 696 выздоровели, 740 человек скончались. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.Накануне в столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Решение принято из-за резкого скачка числа заболевших.Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-zangiatinskuyu-bolnitsu-popali-odinnadtsat-privityx-patsientov--glavvrach-19459399.html
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здравоохранение, скорая помощь, дети, ситуация с коронавирусом в узбекистане
За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей
15:36 02.07.2021 (обновлено: 15:56 02.07.2021)
У каждого из них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
С 19 по 28 июня в Зангиатинскую специализированную многопрофильную инфекционную больницу поступил 191 пациент младше 18 лет, сообщили
в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По словам начальника отдела кол-центра Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Насибы Махмудовой, у всех у них диагностированы симптомы пневмонии, а ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат.
"В настоящее время в кол-центр городской службы "103" за сутки обращаются в среднем 3 900-4 000 граждан. За последние 10 дней поступило 203 звонка с симптомами коронавирусной болезни у детей, 191 из них доставлен в Зангиатинскую районную инфекционную больницу", — сказала она.
По ее данным, количество госпитализаций среди несовершеннолетних в последние дни стремительно возрастает. Так, если еще в апреле текущего года в эту инфекционную больницу был доставлен 131 ребенок, то в мае это число увеличилось до 152. К 28 июня этот показатель возрос до 316.
"Коронавирусная инфекция в первую очередь наблюдается у взрослых, и в Узбекистане в начале пандемии маленькие дети практически не болели COVID-19. К сожалению, сейчас ситуация изменилась", — говорит Махмудова.
Специалист отметила важность соблюдения карантинных правил и рекомендовала по возможности избегать людных мест, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и носить маску.
С 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили
ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.
К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случая заболевания COVID-19, 107 696 выздоровели, 740 человек скончались. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.
Накануне в столичном хокимияте объявили
о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Решение принято из-за резкого скачка числа заболевших.
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".