https://uz.sputniknews.ru/20210703/ozodbek-nazarbekov-privilsya-v-pryamom-efire-19525375.html

Озодбек Назарбеков привился в прямом эфире

Озодбек Назарбеков привился в прямом эфире

Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T13:13+0500

2021-07-03T13:13+0500

2021-07-03T13:31+0500

общество

здравоохранение

озодбек назарбеков

прививки

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр культуры Узбекистана, Народный артист республики Озодбек Назарбеков сделал прививку от коронавируса в прямом эфире, сообщает Минздрав. Произошло это во время очередного заседания Международного пресс-клуба. Сообщается, что вместе с ним вакцину получили некоторые артисты и присутствующие на эфире журналисты.Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ.Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал министр народного образования Шерзод Шерматов. До него тот же препарат поставил себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В начале месяца российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин.Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в стране 1 апреля. В настоящее время жителям республики доступны препараты ZF-UZ-VAC2001 и "Спутник V".В августе ожидается поставка вакцины через механизм COVAX. Какой именно — пока неизвестно. Рассматриваются, в частности, препараты AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer и Moderna.В стране вакцинировались уже более двух миллионов человек. В Ташкенте прививочные пункты работают в том числе в торговых центрах и на рынках.Тем не менее, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.

https://uz.sputniknews.ru/20210630/vaktsinatsiya-v-tashkente-gde-otkryty-dopolnitelnye-punkty--karta-19477413.html

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здравоохранение, озодбек назарбеков, прививки