https://uz.sputniknews.ru/20210703/ozodbek-nazarbekov-privilsya-v-pryamom-efire-19525375.html
Озодбек Назарбеков привился в прямом эфире
Озодбек Назарбеков привился в прямом эфире
Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T13:13+0500
2021-07-03T13:13+0500
2021-07-03T13:31+0500
общество
здравоохранение
озодбек назарбеков
прививки
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр культуры Узбекистана, Народный артист республики Озодбек Назарбеков сделал прививку от коронавируса в прямом эфире, сообщает Минздрав. Произошло это во время очередного заседания Международного пресс-клуба. Сообщается, что вместе с ним вакцину получили некоторые артисты и присутствующие на эфире журналисты.Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ.Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал министр народного образования Шерзод Шерматов. До него тот же препарат поставил себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В начале месяца российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин.Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в стране 1 апреля. В настоящее время жителям республики доступны препараты ZF-UZ-VAC2001 и "Спутник V".В августе ожидается поставка вакцины через механизм COVAX. Какой именно — пока неизвестно. Рассматриваются, в частности, препараты AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer и Moderna.В стране вакцинировались уже более двух миллионов человек. В Ташкенте прививочные пункты работают в том числе в торговых центрах и на рынках.Тем не менее, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/vaktsinatsiya-v-tashkente-gde-otkryty-dopolnitelnye-punkty--karta-19477413.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html
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здравоохранение, озодбек назарбеков, прививки
Озодбек Назарбеков привился в прямом эфире
13:13 03.07.2021 (обновлено: 13:31 03.07.2021)
Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Министр культуры Узбекистана, Народный артист республики Озодбек Назарбеков сделал прививку от коронавируса в прямом эфире, сообщает
Минздрав.
Произошло это во время очередного заседания Международного пресс-клуба. Сообщается, что вместе с ним вакцину получили некоторые артисты и присутствующие на эфире журналисты.
Назарбеков не единственный чиновник, который привился от коронавируса, но пока единственный, кто сделал это публично по ТВ.
Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал
министр народного образования Шерзод Шерматов.
До него тот же препарат поставил
себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В начале месяца российским "Спутником V" привилась
министр дошкольного образования Агриппина Шин.
Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в стране 1 апреля. В настоящее время жителям республики доступны препараты ZF-UZ-VAC2001 и "Спутник V".
В августе ожидается
поставка вакцины через механизм COVAX. Какой именно — пока неизвестно. Рассматриваются, в частности, препараты AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer и Moderna.
В стране вакцинировались уже более двух миллионов человек. В Ташкенте прививочные пункты работают в том числе в торговых центрах и на рынках.
Тем не менее, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили
ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.