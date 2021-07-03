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Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса
Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса
Сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T20:16+0500
2021-07-03T20:16+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
здравоохранение
министр
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Рахмат Маматов вакцинировался первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.По данным ведомства, сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе Министерства здравоохранения.Ранее сообщалось, что в субботу прививку сделал также министр культуры, Народный артист республики Озодбек Назарбеков. Он стал первым чиновником, кто привился от коронавируса в публично по ТВ.Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал министр народного образования Шерзод Шерматов.До него тот же препарат поставил себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В начале месяца российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин.
https://uz.sputniknews.ru/20210703/glava-ses-rasskazal-naskolko-lechenie-vyxodit-doroje-vaktsinatsii-19526599.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, здравоохранение, министр

Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса

20:16 03.07.2021
2972
© Пресс-служба Министерства здравоохраненияМинистр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса
Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения
Сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе Министерства здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Рахмат Маматов вакцинировался первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.
По данным ведомства, сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в субботу прививку сделал также министр культуры, Народный артист республики Озодбек Назарбеков. Он стал первым чиновником, кто привился от коронавируса в публично по ТВ.
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Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал министр народного образования Шерзод Шерматов.
До него тот же препарат поставил себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В начале месяца российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин.
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