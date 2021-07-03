https://uz.sputniknews.ru/20210703/ministr-raxmat-mamatov-sdelal-pervuyu-privivku-ot-koronavirusa-19529104.html

Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса

Министр Рахмат Маматов сделал первую прививку от коронавируса

Сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T20:16+0500

2021-07-03T20:16+0500

2021-07-03T20:16+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

здравоохранение

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/03/19529077_97:0:1174:606_1920x0_80_0_0_b592310aa91bc7f73fb3fb45a7eea416.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Глава Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Рахмат Маматов вакцинировался первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.По данным ведомства, сделал он это во время своей рабочей поездки в Кашкадарью в семейной поликлинике №4 города Карши в рамках акции #men_vaccina_oldim, стартовавшей по инициативе Министерства здравоохранения.Ранее сообщалось, что в субботу прививку сделал также министр культуры, Народный артист республики Озодбек Назарбеков. Он стал первым чиновником, кто привился от коронавируса в публично по ТВ.Накануне в одной из семейных поликлиник Ташкента первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 сделал министр народного образования Шерзод Шерматов.До него тот же препарат поставил себе пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В начале месяца российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин.

https://uz.sputniknews.ru/20210703/glava-ses-rasskazal-naskolko-lechenie-vyxodit-doroje-vaktsinatsii-19526599.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, здравоохранение, министр