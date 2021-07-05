https://uz.sputniknews.ru/20210705/gotovitsya-li-rossii-k-naplyvu-bejentsev-iz-za-situatsii-v-afganistane-19547012.html

Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане

Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане

Если речь идет о беженцах из районов Афганистана, приграничных Таджикистану и Узбекистану, то нагрузка, скорее всего, ляжет прежде на эти страны, считает... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T18:14+0500

2021-07-05T18:14+0500

2021-07-05T18:21+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

беженцы

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. России пока не нужно готовиться к наплыву беженцев из Афганистана и приграничных государств Средней Азии.Такое мнение высказал глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, граничащих с центральноазиатскими странами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе".Между тем вопрос о введении российского контингента в Афганистан или Таджикистан не обсуждается — об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В свою очередь, советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. Кабул надеется не потерять над ней контроль.Обеспокоенность ситуацией выразили в том числе в Кремле — по словам Пескова, ситуация в Афганистане, откуда уходят войска США и их союзников, развивается не лучшим образом.В ООН сообщили, что с начала мая "Талибан"* захватил 50 из 370 районов Афганистана. В понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами.На днях — свыше 300 военнослужащих правительственных войск, неделю назад — еще 17.Как отметила таджикская стороны, сейчас талибы контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210704/amerikantsy-podbrosili-afganistan-rossii-19532830.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

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беженцы, афганистан, таджикистан