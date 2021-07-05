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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/gotovitsya-li-rossii-k-naplyvu-bejentsev-iz-za-situatsii-v-afganistane-19547012.html
Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане
Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане
Если речь идет о беженцах из районов Афганистана, приграничных Таджикистану и Узбекистану, то нагрузка, скорее всего, ляжет прежде на эти страны, считает... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T18:14+0500
2021-07-05T18:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
беженцы
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. России пока не нужно готовиться к наплыву беженцев из Афганистана и приграничных государств Средней Азии.Такое мнение высказал глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, граничащих с центральноазиатскими странами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе".Между тем вопрос о введении российского контингента в Афганистан или Таджикистан не обсуждается — об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В свою очередь, советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. Кабул надеется не потерять над ней контроль.Обеспокоенность ситуацией выразили в том числе в Кремле — по словам Пескова, ситуация в Афганистане, откуда уходят войска США и их союзников, развивается не лучшим образом.В ООН сообщили, что с начала мая "Талибан"* захватил 50 из 370 районов Афганистана. В понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами.На днях — свыше 300 военнослужащих правительственных войск, неделю назад — еще 17.Как отметила таджикская стороны, сейчас талибы контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210704/amerikantsy-podbrosili-afganistan-rossii-19532830.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html
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беженцы, афганистан, таджикистан

Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане

18:14 05.07.2021 (обновлено: 18:21 05.07.2021)
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© REUTERS / STRINGERБоевики движения Талибан
Боевики движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / STRINGER
Если речь идет о беженцах из районов Афганистана, приграничных Таджикистану и Узбекистану, то нагрузка, скорее всего, ляжет прежде на эти страны, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. России пока не нужно готовиться к наплыву беженцев из Афганистана и приграничных государств Средней Азии.
Такое мнение высказал глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.
"Не думаю, что на сегодняшний день стоит опасаться наплыва мигрантов в Россию из стран Средней Азии в связи с обострением в Афганистане. Если речь идет о беженцах из районов Афганистана, приграничных Таджикистану и Узбекистану, то нагрузка, скорее всего, ляжет прежде на эти страны, чем на Россию, до которой еще нужно добраться. Надо изучать, мониторить ситуацию дальше, но я не думаю, что России нужно готовиться к наплыву беженцев", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, граничащих с центральноазиатскими странами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе".
Между тем вопрос о введении российского контингента в Афганистан или Таджикистан не обсуждается — об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В свою очередь, советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. Кабул надеется не потерять над ней контроль.
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Обеспокоенность ситуацией выразили в том числе в Кремле — по словам Пескова, ситуация в Афганистане, откуда уходят войска США и их союзников, развивается не лучшим образом.
В ООН сообщили, что с начала мая "Талибан"* захватил 50 из 370 районов Афганистана. В понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами.
На днях — свыше 300 военнослужащих правительственных войск, неделю назад — еще 17.
Как отметила таджикская стороны, сейчас талибы контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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